لبنان

اتحاد بلديات الضاحية يستنكر اغتيال عضو بلدية حولا: اعتداء مباشر على العمل المدني
لبنان

اتحاد بلديات الضاحية يستنكر اغتيال عضو بلدية حولا: اعتداء مباشر على العمل المدني

2025-11-22 20:09
162

أصدر اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية بيانًا استنكاريًا أدان فيه "الجريمة البشعة" التي ارتكبها العدوّ "الإسرائيلي" اليوم السبت 22/11/2025، باستهدافه عضو المجلس البلدي في بلدة حولا؛ الشهيد حسين حسين (والد الشهيد ياسين حسين).

وأكد البيان، أن الاستهداف طاول الشهيد في أثناء قيامه بواجبه البلدي في خدمة أبناء بلدته، معتبرًا إياه "اعتداء مباشرًا على العمل المدني والخدماتي" وفي "وضح النهار أمام أعين الناس".

وشدد الاتحاد على أن هذا الاستهداف "الجبان" يؤكد مجددًا أن العدوّ يمعن في جرائمه بحق المدنيين والمؤسسات المحلية، في "خرق فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية". ورأى الاتحاد أن هذه الجريمة تأتي في سياق "حرب ممنهجة تهدف إلى ترويع الأهالي وتعطيل الحياة اليومية في القرى والبلدات الجنوبية".

ووجه اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية نداءات عاجلة لعدة أطراف، حيث دعا المنظمات الدولية الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات على المدنيين والكوادر البلدية، وطالب المجتمع الدولي بالخروج من "صمته غير المبرر أمام الجرائم المتكرّرة بحق أهل الجنوب". كذلك، دعا الجهات الرسمية في لبنان إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أبناء الجنوب العزيز.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "دماء الشهيد حسين حسين، كما دماء ابنه الشهيد، ستبقى شاهدًا على حجم الظلم الواقع على أهلنا في الجنوب، ودافعًا للاستمرار في خدمة الناس والتمسك بالحق والدفاع عن الأرض مهما اشتدّ العدوان"، مقدمًا التعازي لعائلة الشهيد وأهالي بلدة حولا وبلديتها.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب
