تتواصل الجرائم الصهيونية في مدن وبلدات الضفّة الغربية المحتلة، بين استهداف مباشر للمواطنين وعمليات اقتحام ومحاصرة واعتداءات ممنهجة ينفّذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية، إن أحد عناصر الشرطة الفلسطينية استُشهد بعد أن حاصرت قوة صهيونية منزله في بلدة تل جنوب غرب نابلس، حيث احتجز الاحتلال جثمان الشهيد الشرطي يونس وليد اشتية.

وفي السياق نفسه، نقلت إذاعة جيش الاحتلال أنّ قوة "إسرائيلية" اغتالت الشرطي الفلسطيني واعتقلت آخر، بزعم إطلاقهما النار قبل أيام على قوة للاحتلال في نابلس.

اعتداءات في رام الله وقرى محيطة

وفي قرية المغير شمال شرق رام الله، أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتّجاه الأهالي في أثناء تأديتهم صلاة الجمعة يوم أمس، ما أدى إلى إصابة مواطنَين أحدهما بالرصاص الحي. كما اقتحم مستوطنون فجرًا قرية أبو فلاح وأضرموا النار في منشأة زراعية وخطّوا شعارات عنصرية قبل انسحابهم.

وفي كيسان شرق بيت لحم، أصيب فلسطينيون بالاختناق بعد هجوم للمستوطنين برفقة قوات الاحتلال. وفي الجنوب، أعلنت مصادر فلسطينية إصابة عدد من المواطنين جرّاء اعتداء نفذه مستوطنون في وادي الرحيم قرب خربة سوسيا في مسافر يطا.

تصعيد في نابلس وجنين وطوباس

واقتحمت قوة عسكرية مدينة نابلس وأطلقت الرصاص في شوارعها. وحاصرت وحدة خاصة منزلًا عند مدخل بلدة برقين غرب جنين، في وقت وصلت تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة. كذلك حاصرت قوات الاحتلال منزلًا في محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس.

من جهة أخرى، تسلل نحو عشرة مستوطنين فجر اليوم السبت 22/11/2025 إلى منطقة جبل طاروجا بين قريتي اللبن الشرقية وعمورية جنوب نابلس، وأضرموا النار في ثلاث فِلل بعد محاولة الاعتداء على الحارس وسكب مواد مشتعلة داخل الممتلكات. وأُحرقت الليلة الماضية أيضًا منشأة لتصليح السيارات قرب حوارة، وهوجم مشتل زراعي في دير شرف غرب نابلس، حيث أتلف المستوطنون محتوياته.

اقتحام دورا وإصابة شابين

وفي سياق العدوان المتواصل اليوم السبت 22/11/2025، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل، حيث أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتّجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب العشرات بالاختناق. كما اعتقلت قوة الاحتلال شابًا لم تُعرف هويته بعد، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد شهود أنّ الاقتحام تم في منطقة مكتظة تزامنًا مع عودة المواطنين من أعمالهم، في مشهد يعكس وفق الأهالي سياسة الترهيب اليومية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضدّ الفلسطينيين.

تشييع شهيدين في كفر عقب

وفي القدس المحتلة، شيّع الفلسطينيون الشهيدين عمرو المربوع (18 عامًا) وسامي مشايخ (16 عامًا)، واللذين ارتقيا برصاص الاحتلال خلال اقتحام كفر عقب شمال المدينة فجر اليوم السبت 22/11/2025. وكانت قوات الاحتلال قد نشرت قناصتها على أسطح المباني وأطلقت النار على عدد من الشبان، مما أدى إلى ارتقاء الشهيدين وإصابة ثالث.

الجبهة الشعبية: الانفجار قادم والانتفاضة تقترب

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حذّرت اليوم من أنّ الانفجار وشيك، في ظل الإجرام المنظم الذي يمارسه الاحتلال والمستوطنون ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني. وأكدت في بيان أنّ إعدام الشهيدين المربوع ومشايخ، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، هي الشرارة التي ستطيح بأوهام الهدوء، وستدفع نحو انتفاضة ثالثة شاملة.

وأضافت الجبهة أنّ الشعب الفلسطيني لن يخضع، وأن استمرار اعتداءات الاحتلال لن يجلب إلا المواجهة المفتوحة، مشيرة إلى أنّ الضفّة الغربية تتحول تدريجيًا إلى ساحة استنزاف للاحتلال والمستوطنين.

وتزامنًا مع حرب الإبادة في غزّة، تشهد الضفّة الغربية تصعيدًا غير مسبوق. فبحسب معطيات فلسطينية، استشهد منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أكثر من 1078 فلسطينيًا وأصيب نحو 11 ألفًا واعتُقل ما يزيد على 20 ألفًا في مختلف مناطق الضفّة.

