عربي ودولي

قائد الجيش الإيراني: التلاحم والتآزر بين قواتنا المسلحة رصيد إستراتيجي للبلاد
عربي ودولي

2025-11-22 22:21
153

 

أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، في رسالة بمناسبة أسبوع قوات تعبئة المستضعفين الوطني (الباسيج)، أن "الباسيج أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الوطني"، واعتبر أن "التلاحم والانسجام بين القوات المسلحة يعدان رصيدًا إستراتيجيًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد القائد العام للجيش الإيراني، في رسالته، أن "تأسيس الباسيج بقرار من الإمام الخميني (رض) شكل مبادرة تاريخية رسخت حضور الشعب الإيراني في الساحات الدفاعية والثقافية والاجتماعية، وجعلت من قوات التعبئة ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الوطني".

وأشار إلى الدور البارز لقوات الباسيج في مواجهة التهديدات والمؤامرات، واصفًا التنسيق بين هذه القوّة والجيش والحرس الثوري وسائر الأجهزة الأمنية في البلاد، بأنه اقتدار إستراتيجي يعزز الردع العسكري ويدعم التماسك الوطني.

وتمنى اللواء حاتمي في رسالته، التوفيق لقيادة الباسيج وكوادره؛ مشيدًا بدورهم في خدمة الشعب وصون المكانة الرفيعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

