اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 23 تشرين ثاني 2025 بالأوضاع العالمية التي ترتبط بموقع إيران العالمي والإقليمي وبالخصوص بعد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن، وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول المفاوضات مع إيران، حيث استشعرت الصحف وجود مؤامرة ومكيدة جديدة تصوغها الإدارة الأميركية تجاه إيران.

التفاوض على الأكاذيب

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة وطن أمروز: "ادعى دونالد ترامب في مناسبات عديدة في الأيام الأخيرة أن إيران أرسلت له رسائل تشير إلى استعدادها للتوصل إلى اتفاق، وقد أدلى بهذا الادعاء الأسبوع الماضي خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقال إن عملية التفاوض مع إيران قد بدأت. وكرر هذا الادعاء مرة أخرى في اليوم التالي في اجتماع للتعاون التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مدعيًا هذه المرة أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق. كما ادعى بعد أيام مرة أخرى أن إيران أرسلت له رسالة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق، وادعى مرة أخرى أن احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق هذه المرة مرتفع".

وأضافت: "بالتزامن مع ادعاءات ترامب، تكهنت بعض وسائل الإعلام الأميركية أيضًا بمحتوى الرسالة الموجهة إلى ترامب، بناءً على ادعاء ترامب بتلقي رسالة من إيران، وزعمت أن الجانبين في طريقهما إلى التوصل إلى اتفاق".

ولفتت الصحيفة إلى أن سلسلة تصريحات ترامب ووسائل الإعلام الأميركية جعلت مسألة استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة جدية للغاية في الأوساط الإعلامية والسياسية في الأيام الأخيرة، بل حتى مضمون المفاوضات والاتفاق المحتمل قيد التقييم والتنبؤ، إلا أن المصادر تُظهر أن مزاعم ترامب باطلة تمامًا. لم تُرسل إيران أي رسالة إلى ترامب على الإطلاق، وليس من الواضح على أي أساس استند ترامب في هذه المزاعم. كما أن ادعاء بعض وسائل الإعلام الأميركية أن إيران قالت في هذه الرسالة إنها مستعدة لاتفاق يُعترف فيه بحقوق الإيرانيين أمرٌ بديهيٌّ أعلنته إيران دائمًا للمسؤولين والوسطاء الأميركيين في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لم تُرسل إيران أي رسالة إلى الأميركيين بعد حرب الاثني عشر يومًا التي فرضتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وأوضحت الصحيفة أن "من أهداف ترامب هو تكثيف العمليات النفسية وتصعيد الضغط على إيران، حيث يسعى ترامب إلى إقناع إيران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال خلق جو نفسي. من وجهة نظر ترامب، فإن التفاوض مع طهران هو تهيئة الظروف لفرض وإجبار بلدنا على الخضوع. ولدى الأميركيين الآن مطلبان محددان من إيران: إغلاق البرنامج النووي والحد من برنامج الدفاع الصاروخي".

وقالت الصحيفة: "يُظهر فحص سياسات إيران وأفعالها، سواء أثناء أو بعد حرب الـ 12 يومًا المفروضة، أن الجمهورية الإسلامية تسعى إلى إثبات النقطة المهمة للغاية وهي أن الخيار العسكري ليس فقط ليس حلًا، بل يؤدي أيضًا إلى مواقف أكثر تعقيدًا، وفي هذا الصدد، اتخذت إيران عدة خطوات مهمة".

وتابعت أنه: "في المجال النووي، بناءً على قانون البرلمان وإخطاره من قبل الحكومة، تم تقليص تعاون إيران النووي مع الوكالة. لم تسمح إيران لمفتشي الوكالة بتفتيش المنشآت المستهدفة. وقد تسبب هذا في عدم حصول الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على تقدير دقيق لمدى الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت. واحتياطيات اليورانيوم المخصب بنسبة 60% محمية أيضًا، ولم تزود إيران الوكالة بالمعلومات التي طلبتها (المعلومات التي طلبتها الولايات المتحدة و"الإسرائيلي") حول هذه الاحتياطيات".

وأردفت الصحيفة: "لا شك أن أحد الأهداف - وربما الأهم من ادعاء ترامب بتلقيه رسالة من إيران لاستئناف المفاوضات - هو تعزيز الادعاء بفعالية الهجوم على إيران. في الواقع، يحاول ترامب، من خلال هذا الادعاء الكاذب، التظاهر بأن استخدام الخيار العسكري قد غيّر سياسة إيران ودفعها إلى إعادة النظر في سياساتها وخطوطها الحمراء".

الدرس الكبير الذي قدمه الإكوادوريون لترامب

من جهتها، ذكرت صحيفة رسالت: "أظهر الاستفتاء الأخير في الإكوادور، على الرغم من الدعم العلني من البيت الأبيض والتهديدات العسكرية المتكررة من الولايات المتحدة ضد جارتها الإقليمية فنزويلا، عن نتيجة معاكسة تمامًا، على حساب الحكومة المحافظة القريبة من دونالد ترامب".

وقالت إن "هذه الهزيمة، التي تجلت في التصويت السلبي الحاسم للشعب الإكوادوري على الخطتين الرئيسيتين للرئيس (إنشاء قواعد عسكرية أجنبية وبدء عملية صياغة دستور جديد)، لها أبعاد أكثر خطورة من مجرد تصويت بسيط. في أعقاب هذا الحدث، نشهد جهدًا منظمًا من قبل وسائل الإعلام الأميركية والأوروبية السائدة للتقليل من أهمية أبعاد هذه الهزيمة وإخفاء عمقها، في حين يُعتبر هذا الحدث بمثابة جرس إنذار للسياسات التدخلية الأميركية في أميركا اللاتينية".

ورأت الصحيفة أن هزيمة دانيال نوبوا المقرب من الولايات المتحدة الأميركية في الاستفتاء الإكوادوري ليست مجرد حدث محلي، بل هي انعكاس لمقاومة إقليمية للنفوذ الأميركي المفرط، لا سيما في ظل التهديدات المستمرة لدول مجاورة مثل فنزويلا. وقد أظهرت الهزيمة أنه حتى بين الحكومات القريبة أيديولوجيًا من التيار المحافظ، فإن الرغبة في التوافق التام مع توجيهات واشنطن الأمنية محدودة بسبب مخاوف تتعلق بالسيادة الوطنية والعواقب الإقليمية، وصمت وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية وتركيزها على الجوانب السطحية للاستفتاء (مثل نسب المشاركة أو قضايا مكافحة المخدرات البحتة) هو محاولة لإخفاء حقيقة أن الشعب الإكوادوري رفض رفضًا قاطعًا السياسات الأمنية والاستراتيجية المتوافقة مع البيت الأبيض. وهذا الأمر أخطر من مجرد تصويت؛ إنه استفتاء إقليمي على مساحة سياسية يمليها الشمال، والتي، حتى في مواجهة تهديدات داخلية واسعة النطاق (مثل عصابات المخدرات)، فشلت في حشد الدعم الشعبي الكامل. وتُعتبر هذه الهزيمة صدمة تُشكك في سياسات إدارة ترامب وخلفائها في أمريكا اللاتينية.

التقارب الإقليمي هو الخيار الأفضل لإيران

بدورها، قالت صحيفة إيران: "في جميع أنحاء العالم، تُعتبر الدول المجاورة فرصة، وهذا الرأي صحيح تمامًا، والقضايا الجيوسياسية تُثبت ذلك. لا ينبغي الاعتقاد بأن سياسة الجوار أو تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة هو الخيار الوحيد المتاح؛ بل ينبغي اعتباره الخيار الأمثل، ولا علاقة لهذه المسألة بخضوع الدولة لعقوبات اقتصادية من عدمه. إذا كان المفهوم السائد لعلاقات الجوار في العقود الأخيرة من القرن العشرين يُحدد بناءً على التهديدات، ففي العقد الماضي والسنوات القادمة، ثمة حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن علاقات الجوار أو المحيط في العصر الحالي لها بُعد جيواقتصادي، وأن الدول المجاورة تُعتبر فرصًا قيّمة".

وأشارت إلى أن النقطة المهمة بالنسبة لنا هي أن إيران تتمتع بقدرة حضارية وتاريخية عالية في المنطقة، وهذا الوضع الفريد، إلى جانب وجود عدد كبير من الدول المجاورة، يوفر إمكانات كبيرة لضمان المصالح الوطنية في إطار سياسة الجوار. وفي ما يتعلق بالدول المحيطة ببحر قزوين، ثمة اتجاه إيجابي على وجه الخصوص، وقد ارتفع مستوى التفاعلات الاقتصادية مع روسيا وكازاخستان إلى 4 مليارات دولار ومليار دولار على التوالي، ولكن من الطبيعي أن تكون الطاقة الاستيعابية الحالية أعلى بكثير من هذا المبلغ.

وأكدت أنه من البديهي أنه في ترتيبات العلاقات الإقليمية، ينبغي الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والأسس الاقتصادية للمنطقة، بالإضافة إلى التسويق المُستهدف. إن التواجد الفعال في أسواق دول المنطقة والدول المجاورة يعني تعزيز العلاقات والروابط الاقتصادية، والتي، بالإضافة إلى مزايا مثل اختصار الطرق وتقليل مخاطر النقل، ستؤدي أيضًا إلى بناء روابط أمنية من خلال الترابط بين مصالح الدول. ومع ذلك، فإن أي درجة من إهمالنا للبيئة تُتيح فرصة للكيان الصهيوني، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين، والهند، وحتى منافسينا الإقليميين، لشغل مكاننا.

