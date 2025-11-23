يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

لقاء موسع في بعلبك لدعم الرعاية الصحية.. وزير الصحة: الفئات الأكثر ضعفًا أولويتنا
لبنان

لقاء موسع في بعلبك لدعم الرعاية الصحية.. وزير الصحة: الفئات الأكثر ضعفًا أولويتنا

2025-11-23 10:09
74

برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، نظمت جمعية كرم الإنسانية ومنظمة اوكسفام، ضمن مشروع "وئام"، بالتعاون مع بلدية بعلبك، واتحاد بلديات بعلبك نقاشًا حول الطاولة المستديرة حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تواجه الفئات الأكثر ضعفًا من النساء وذوي الإعاقة في مبنى اتحاد بلديات بعلبك، بحضور عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور علي المقداد، النائب ينال صلح، قائمقام الهرمل بالتكليف هبة زعيتر، رئيس بلدية بعلبك أحمد الطفيلي، رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين رعد، مسؤولة مركز الشؤون الاجتماعية صابرين اللقيس، أعضاء مجالس بلدية، ممثلين عن المراكز الصحية، وعاملين بالشأن الصحي والاستشفائي.

وفي كلمة له، أكد ناصر الدين أن موضوع التغطيات والتقديمات الصحية للفئات الأكثر ضعفًا والأكثر تهميشًا، من أولويات الوزارة، ومنذ اليوم الأول لتسلمنا الوزارة، كان اهتمامنا بهذه الفئات لناحية التخطيط والرعاية الصحية والتغطية الاستشفائية.

وأضاف: "كان لدينا قرض من البنك الدولي لدعم المراكز الصحية الأولية، وكان هدفنا تغطية الناس من هم دون خط الفقر، وعلى هذا الأساس قاربنا الأمور بطريقة مختلفة، وحددنا مراكز الرعاية الصحية الأولية، وشبكة الناس المستهدفة"، موضحًا: "في أي تغطية صحية نقوم بها وأي توسعة بالدواء والاستشفاء كان همنا المريض المستضعف الذي يلجأ إلى المستشفى الحكومي، والمريض الي لا معيل له، وليست لديه القدرة على تأمين أو أي جهة ضامة، وليس له سوى الله ووزارة الصحة، وعلى هذا الأساس قمنا بالتعميم وبتذكير المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة".

ولفت إلى أنه "عندما تبرم المستشفى عقدًا مع وزارة الصحة يكون هذا العقد ملزمًا بتطبيق كلّ بنوده، وأحد هذه البنود كان الاستشفاء الصحي لحامل بطاقة الشؤون الاجتماعية بنسبة مئة بالمئة".

من جهته، تحدث رئيس بلدية بعلبك أحمد الطفيلي عن معيار الوصول إلى الخدمة في منطقة شاسعة كمنطقة بعلبك الهرمل، وعن كيفية الوصول إلى الخدمة.

رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين رعد شدد بدوره على تعزيز الخدمة الصحية لدى الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع من النساء وذوي الإعاقة ضمن خطط تحدد الحاجات والأولويات الصحية، قائلًا: "من واجبنا أن نقف إلى جانب هذه الفئات وأن نضع كلّ الوسائل الممكنة والمتاحة في الوزارة لدعم من يستحق".

