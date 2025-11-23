يسود الهدوء الحذر قطاع غزة بعد موجة غارات "إسرائيلية" استهدفت مناطق متفرقة في القطاع، وأسفرت عن استشهاد 24 مواطنًا وإصابة أكثر من 100 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتعد هذه الموجة من التصعيد هي الرابعة منذ وقف إطلاق النار قبل 43 يومًا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "إسرائيل" ارتكبت 497 خرقًا لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ، منها 27 خرقًا يوم أمس السبت (22 تشرين الثاني 2025).

واستشهد 342 فلسطينيًا وأصيب 875 آخرون جراء الخروقات "الإسرائيلية" لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ.

واستشهد 8 مواطنين في غارتين "إسرائيليتين" على مدينة غزة، الأولى استهدفت قياديًا في كتائب القسام قرب مفرق العباس وأدّت لاستشهاد 5 مواطنين عندما قصف الجيش "الإسرائيلي" سيارة مدنية، فيما استشهد 4 مواطنين بقصف منزل لعائلة الخضري في حي النصر.

ووسط القطاع، استشهد 15 مواطنًا في غارات "إسرائيلية"، ثلاثة منهم بقصف منزل لعائلة عابد غرب دير البلح.

وفي النصيرات، قصف الجيش "الإسرائيلي" منزلين لعائلتي أبو شاويش وأبو أمونة ما أسفر عن استشهاد 12 مواطنًا.

وصباح اليوم الأحد، أطلقت آليات الجيش "الإسرائيلي" النار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما نسف الجيش "الإسرائيلي" منازل في حي الشجاعية شرق غزة، وشنت طائراته سلسلة غارات جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد 7 مواطنين وأصيب أكثر من 30 آخرين في غارات "إسرائيلية" على القطاع.

ومنذ وقف إطلاق النار، أفادت مصادر طبية باستشهاد 342 فلسطينيًا وإصابة 875 آخرين، فيما جرى انتشال 575 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69733 شهيدًا و170863 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

