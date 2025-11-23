تتواصل الجرائم الصهيونية في مدن وبلدات الضفّة الغربية المحتلة، بين استهداف مباشر للمواطنين وعمليات اقتحام ومحاصرة واعتداءات ممنهجة ينفّذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال، في مشهد يؤكد أنّ المنطقة تقف على عتبة انفجار واسع، مع ارتفاع منسوب الغضب الشعبي وتزايد الدعوات لانتفاضة فلسطينية جديدة.

وبحسب مصادر فلسطينية، أصيب عدد من الفلسطينيين يوم الجمعة برصاص الاحتلال واعتداءات المستوطنين، وسط تصعيد لافت حصد خلال الأيام الماضية شهداء وجرحى في معظم محافظات الضفّة المحتلة.

اغتيال شرطي فلسطيني ومحاصرة المنازل

وقالت مصادر فلسطينية إن أحد عناصر الشرطة الفلسطينية استُشهد بعد أن حاصرت قوة صهيونية منزله في بلدة تل جنوب غرب نابلس، حيث احتجز الاحتلال جثمان الشهيد الشرطي يونس وليد اشتية.

وفي السياق نفسه، نقلت إذاعة جيش الاحتلال أنّ قوة "إسرائيلية" اغتالت الشرطي الفلسطيني واعتقلت آخر، بزعم إطلاقهما النار قبل أيام على قوة للاحتلال في نابلس.

اعتداءات في رام الله وقرى محيطة

وفي قرية المغير شمال شرق رام الله، أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتّجاه الأهالي أثناء تأديتهم صلاة الجمعة يوم أمس، ما أدى إلى إصابة مواطنَين أحدهما بالرصاص الحي. كما أفادت مراسلة الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا فجرًا قرية أبو فلاح وأضرموا النار في منشأة زراعية وخطّوا شعارات عنصرية قبل انسحابهم.

وفي كيسان شرق بيت لحم، أصيب فلسطينيون بالاختناق بعد هجوم للمستوطنين برفقة قوات الاحتلال. وفي الجنوب، أعلنت مصادرفلسطينية إصابة عدد من المواطنين جرّاء اعتداء نفذه مستوطنون في وادي الرحيم قرب خربة سوسيا في مسافر يطا.

تصعيد في نابلس وجنين وطوباس

واقتحمت قوة عسكرية مدينة نابلس وأطلقت الرصاص في شوارعها، كما حاصرت وحدة خاصة منزلًا عند مدخل بلدة برقين غرب جنين، في وقت وصلت تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة. كذلك حاصرت قوات الاحتلال منزلًا في محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس.

من جهة أخرى، تسلل نحو عشرة مستوطنين فجر السبت 22/11/2025 إلى منطقة جبل طاروجا بين قريتي اللبن الشرقية وعمورية جنوب نابلس، وأضرموا النار في ثلاث فلل بعد محاولة الاعتداء على الحارس وسكب مواد مشتعلة داخل الممتلكات. كما أُحرقت الليلة الماضية منشأة لتصليح السيارات قرب حوارة، وهوجم مشتل زراعي في دير شرف غرب نابلس، حيث أتلف المستوطنون محتوياته.

تشييع شهيدين في كفر عقب

وفي القدس المحتلة، شيّع الفلسطينيون الشهيدين عمرو المربوع (18 عامًا) وسامي مشايخ (16 عامًا)، اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال خلال اقتحام كفر عقب شمال المدينة فجر السبت 22/11/2025 وكانت قوات الاحتلال قد نشرت قناصتها على أسطح المباني وأطلقت النار على عدد من الشبان، مما أدى إلى ارتقاء الشهيدين وإصابة ثالث.

الجبهة الشعبية: الانفجار قادم والانتفاضة تقترب

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حذّرت اليوم من أنّ الانفجار وشيك، في ظل الإجرام المنظم الذي يمارسه الاحتلال والمستوطنون ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني. وأكدت في بيان أنّ إعدام الشهيدين المربوع ومشايخ، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، هي الشرارة التي ستطيح بأوهام الهدوء، وستدفع نحو انتفاضة ثالثة شاملة.

وأضافت الجبهة أنّ الشعب الفلسطيني لن يخضع لإرهاب الدولة، وأن استمرار اعتداءات الاحتلال لن يجلب إلا المواجهة المفتوحة، مشيرة إلى أنّ الضفّة الغربية تتحول تدريجيًا إلى ساحة استنزاف للاحتلال والمستوطنين.

وتزامنًا مع حرب الإبادة في غزّة، تشهد الضفّة الغربية تصعيدًا غير مسبوق. فبحسب معطيات فلسطينية، استشهد منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أكثر من 1078 فلسطينيًا وأصيب نحو 11 ألفًا واعتُقل ما يزيد على 20 ألفًا في مختلف مناطق الضفّة.

اقتحام دورا وإصابات في صفوف الفلسطينيين

وفي سياق العدوان المتواصل السبت 22/11/2025، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل، حيث أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتّجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في القدم، في ما أصيب العشرات بالاختناق. كما اعتقلت قوة الاحتلال شابًا لم تُعرف هويته بعد، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد شهود أنّ الاقتحام تم في منطقة مكتظة تزامنًا مع عودة المواطنين من أعمالهم، في مشهد يعكس وفق الأهالي سياسة الترهيب اليومية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضدّ الفلسطينيين.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد 23/11/2025، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مداهمة المنازل وتفتيشها والتنكيل بالمواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت مواطنًا فلسطينيًا يلغ من ١٤ عاماً ” ، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين. وحطم جنود الاحتلال جزء من صرح يحمل أسماء شهداء بيت أمر، وذلك للمرة الثانية خلال 24ساعة .

واعتقلت قوات الاحتلال شاب فلسطيني، عقب مداهمة منزله خلال اقتحام منطقة سنجر في مدينة دورا ، وآخر من منطقة حدب الصرة جنوب الخليل.

كما واقتحمت قوات الاحتلال منطقتي الخالديه والبركه شرق يطا واعتقلت شابين فلسطينيين، وذلك بعد مداهمة منازلهم ، كما واستولى جيش الاحتلال على أجهزة كاميرات المراقبة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابيين فلسطيين، عقب اقتحامها شارع الصف في مدينة بيت لحم ، بعد مداهمة عدة منازل بالمنطقة.

وفي أريحا اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من مخيم عقبة جبر، بعد مداهمة منزله وتفتيشها.



