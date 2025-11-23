حذّر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من تسارع التطورات الأمنية في الضفّة الغربية، مشيرًا إلى موجة اعتداءات استيطانية هي الأشد منذ سنوات، خصوصًا خلال موسم قطاف الزيتون الحالي، وفق ما وثّقته منظمات "إسرائيلية" ودولية.

وذكر التقرير أنّ اعتداءات المستوطنين تجاوزت كلّ الحدود، في ما عبّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن قلق بلاده من تأثير هذه الاعتداءات على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، فيما أدانت دول الاتحاد الأوروبي هجمات المستوطنين وطالبت بوقفها فورًا.

وأشار التقرير إلى محاولة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الظهور بمظهر "المنفصل" عن جرائم المستوطنين رغم دعمه السابق لهم، مذكّرًا بتصريحاته في آب/أغسطس 2024 بشأن العقوبات الأميركية على مستوطنين تورطوا في اعتداءات.

كما لفت إلى محاولة وزير الحرب يسرائيل كاتس التبرؤ من عمليات العنف، رغم تجديده دعمه لتوسيع المستوطنات.

