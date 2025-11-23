أحيا حزب الله والدفاع المدني وعوائل الشهداء، الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد فريق الإسعاف في الهيئة الصحية الإسلامية، في احتفال تكريمي أقيم في بلدة القطراني، بحضور مسؤولين قياديين ووفود رسمية ومجتمعية.

شارك في الاحتفال كل من مدير مديرية الدفاع المدني في جبل عامل الثانية خضر الحاج علي، ومسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن، ومدير مركز الدفاع المدني في البقاع الغربي علي عقل، إلى جانب أصدقاء الشهداء من المسعفين وعوائلهم، وحشد من أبناء البلدة.

تخللت المراسم كلمات مؤثرة لأبناء الشهداء، عبّروا فيها عن سمو الرسالة الإنسانية التي حملها آباؤهم، فيما تلا الشيخ يوسف الأجرودي مجلس عزاء حسيني استحضر فيه قيم التضحية والوفاء والالتزام بالواجب الإنساني حتى في أصعب الظروف.

كما تم توزيع دروع تقديرية على عوائل الشهداء، تكريمًا لتضحياتهم، وتلا ذلك وضع أكاليل من الورد عند النقطة التي ارتقى فيها المسعفون خلال أداء واجبهم الإنساني، في رسالة إلى صمودهم وإصرارهم على خدمة الناس رغم المخاطر المحدقة بهم، بما في ذلك استهداف العدو لسيارات الإسعاف والمسعفين أثناء تأديتهم رسالتهم النبيلة.

وأشار المشاركون إلى أن الاحتفال يُعدّ استذكارًا للرجال الذين ضحوا بحياتهم في سبيل إنقاذ الآخرين، ويمثل رسالة قوية حول قيمة التضحية والتفاني في العمل الإنساني، التي يفتخر بها المجتمع المحلي وتستلهم منها الأجيال القادمة.

