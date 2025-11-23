أحيت عشيرة آل جعفر وعدد من عشائر وعائلات المنطقة، الذكرى السنوية الأولى لشهداء مجزرة كرم شباط، وهم: شامل سعيد جعفر، محمد حسين جعفر، مهدي حسين جعفر، شهيدة حسن جعفر، فاطمة عطا الله جعفر وأنوار عطا الله جعفر. وأقيم احتفال حاشد في باحة منزل سعيد جعفر في بلدة سهلات الماء ـ قضاء الهرمل، حضره عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، ورئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني، ورجال دين، وحشد من فعاليات وأهالي منطقتي البقاع الشمالي وعكار.

وألقى النائب حمادة كلمة باسم حزب الله، مشددًا على أن "هناك من يتشدق بالحديث عن المواطنة وهو من أوغل في دماء المواطنين وحماة الوطن، ولم يوفر الرؤساء"، مضيفًا: "نحذر من الخطر الوجودي الذي يتهدد الكيان ككل، وليس طائفة معينة".

ولفت إلى أن "بعض الذين أوغلوا تاريخيًا في دماء اللبنانيين، لا تزال تراودهم أوهام إقامة دولتهم الصغرى، بما يهدد لبنان ككيان"، داعيًا الجميع إلى الوحدة والانتماء الكامل للوطن، من الجنوب إلى الهرمل وعكار وبيروت، لأن لبنان هو وطن واحد لا يمكن لأحد تغييره أو محوه.

بدوره، دعا مصطفى الفوعاني الحكومة إلى التحرك فورًا لتأمين الدعم والخدمات لأهالي المناطق، ووضع خطط تنمية شاملة تعيد الثقة بين الدولة والمواطن، مؤكداً أن العدل والكرامة لجميع المواطنين هما أساس حفظ لبنان، وأن كل خطوة عملية هي رسالة حيّة للشهداء ولكل من يراهن على تراجع الوطن أمام التحديات.

