في أجواء الليالي الفاطمية، نظّمت الهيئات النسائية في شعبة الإمام الخميني (قده) في القطاع الرابع – بعلبك، بالتعاون مع جمعية كشافة الإمام المهدي (ع)، عرضًا مسرحيًا بعنوان "الحق بدمعٍ وألم"، على مسرح ثانوية الإمام المهدي (ع) في قاعة الشهيد عباس شومان – بعلبك.

وتناول العرض جانبًا من معاناة السيدة فاطمة الزهراء (ع) وصبرها وتضحياتها، إلى جانب المواقف الرسالية لأمير المؤمنين الإمام علي (ع)، وقدّم بأسلوب درامي تربوي مؤثر جمع بين البعد التاريخي والوجداني.

