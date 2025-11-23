يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
محمد عيفيف صانع الرواية
لبنان

الهيئات النسائية في بعلبك تقدم عرضًا مسرحيًا بعنوان
لبنان

الهيئات النسائية في بعلبك تقدم عرضًا مسرحيًا بعنوان "الحق بدمع وألم"

2025-11-23 14:09
الهيئات النسائية في بعلبك تقدم عرضًا مسرحيًا بعنوان "الحق بدمع وألم" في الأجواء الليالي الفاطمية
106

في أجواء الليالي الفاطمية، نظّمت الهيئات النسائية في شعبة الإمام الخميني (قده) في القطاع الرابع – بعلبك، بالتعاون مع جمعية كشافة الإمام المهدي (ع)، عرضًا مسرحيًا بعنوان "الحق بدمعٍ وألم"، على مسرح ثانوية الإمام المهدي (ع) في قاعة الشهيد عباس شومان – بعلبك.

وتناول العرض جانبًا من معاناة السيدة فاطمة الزهراء (ع) وصبرها وتضحياتها، إلى جانب المواقف الرسالية لأمير المؤمنين الإمام علي (ع)، وقدّم بأسلوب درامي تربوي مؤثر جمع بين البعد التاريخي والوجداني.

الكلمات المفتاحية
بعلبك السيدة فاطمة الزهراء الهيئات النسائية في حزب الله
