موقع العهد الاخباري

محمد عيفيف صانع الرواية
لبنان

ملف العمل البلدي في حزب الله يدين اغتيال عضو بلدية حولا: استهداف الموظفين خط أحمر
لبنان

ملف العمل البلدي في حزب الله يدين اغتيال عضو بلدية حولا: استهداف الموظفين خط أحمر

2025-11-23 14:32
أدان ملف العمل البلدي في حزب الله بشدّة جريمة الاغتيال التي ارتكبها العدوّ "الإسرائيلي" يوم أمس، والتي استهدفت ‏عضو مجلس بلدية حولا الشّهيد حسين حسين، في اعتداءٍ جديدٍ يُضاف إلى سلسلة الجرائم المُتتالية التي طالت خلال ‏الأيام الأخيرة عددًا من الموظفين والعاملين في البلديات.‏

وقال إنّ تنفيذ هذا الإستهداف في يوم عيد الاستقلال ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ يؤكّد تعمّد العدوّ توجيه رسالة عِدائية مُباشرة ‏إلى الدولة اللبنانية ومؤسساتها المحلية، في محاولة لشلّ دور البلديات وإضعاف قدراتها، عبر استهداف عناصرها بشكل ‏مباشر ومُمَنهج خصوصًا في جنوب لبنان.‏

وأكد أن توالي هذه الاغتيالات لأربع مرات خلال فترة زمنية قصيرة يُثبت أنّنا أمام سياسة اغتيال ممنهجة تعتمدها "إسرائيل" ‏ضدّ العاملين في المرافق المدنية، في خرق فاضح للقانون الدولي وللإتفاقات السارية، ما يستوجب موقفًا حاسمًا من ‏الدولة اللبنانية وإجراءات مباشرة لردع هذا الاستهداف ومنع استمراره.‏

وتابع: "رغم تكرر هذه الاغتيالات، لم تبادر هذه الجهات الدولية إلى أي تحرّك ملموس، الأمر الذي يطرح علامات استفهام ‏حول جدّية المجتمع الدولي في حماية المدنيّين والعاملين في المؤسسات المحلية".‏

وشدد ملفّ العمل البلدي في حزب الله على أن استهداف الموظفين المدنيّين خط أحمر، وأن محاولات ترهيب العاملين في ‏البلديات لن تؤدي إلّا إلى مزيد من الثبات في أداء الواجب العام، ولن تسمح للعدوّ بتحويل هذه الاعتداءات إلى أمر واقع ‏أو سياسة أمرٍ مُسلّمٍ بها.‏

وختم: "نتقدم بالتعزية لعائلة الشّهيد حسين ياسين حسين وللمجلس البلدي الكريم ولكل أهالي بلدة حولا، راجين المولى أن يتغمده ‏بواسع رحمته وأن يَمُنّ على عائلته بالصبر والسلوان".‏

لبنان حزب الله العمل البلدي البلديات
