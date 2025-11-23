يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
محمد عيفيف صانع الرواية
رئيس اتحاد بلديات الضاحية: عدوان صارخ استهدف قلب العاصمة وشقة سكنية مدنية
2025-11-23 16:05
درغام: العدو يؤكد نيته تصعيد الاعتداءات على المناطق المدنية
أدان رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت، المهندس محمد درغام، بشدة، الاعتداء الصهيوني الذي استهدف اليوم الأحد 23/11/2025 مبنى سكنياً في حارة حريك، ووصف العدو الصهيوني بأنه "إرهابي يقتل المدنيين في بيوتهم الآمنة".

وفي تعقيب على الغارة، أشار درغام إلى توقيت الاستهداف، قائلاً: "استهدف العدو اليوم شقة سكنية وكما هو معروف أن الناس في يوم الأحد تكون في بيوتها"، ما يزيد من خطورة الاعتداء على الأرواح المدنية.

ووجه درغام انتقادات حادة للموقف الرسمي اللبناني إزاء التصعيد، متسائلاً عن غياب دور الحكومة: "أين موقف الحكومة اللبنانية بعد هذا العدوان، مع أنها هي مسؤولة عن وقف إطلاق النار ولم تتدخل حتى هذه اللحظة؟"

وأضاف "اليوم قصفوا قلب العاصمة اللبنانية التي هي الضاحية الجنوبية، ونحن بانتظار موقف الحكومة اللبنانية".

كما وجه درغام رسالة إلى مدعي السيادة، فقال: "أين هم 'السياديون' الذين يتكلمون بالسيادة والكرامة؟ أين هو دوركم اليوم بعد هذا الاستهداف؟"

وشدد رئيس الاتحاد على أن هذا الاستهداف المباشر لقلب العاصمة يؤكد نية العدو في تصعيد الاعتداءات على المناطق المدنية.

اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية: نداء إلى الأهالي لتجنب التجمعات في محيط الاستهداف

إلى ذلك، أصدر اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية بياناً عاجلاً موجهاً إلى الأهالي، وذلك في أعقاب العدوان الصهيوني الذي استهدف شقة سكنية في منطقة حارة حريك.

ويهدف البيان إلى ضمان سلامة المواطنين وتسهيل عمل فرق الإنقاذ، وقال بيان الاتحاد: "حرصاً على سلامة المواطنين، وتسهيلًا لعمل أطقم الإسعاف والدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية، نطلب من الجميع عدم التجمّع في مكان الاستهداف أو في محيطه المباشر، وترك المجال مفتوحاً أمام الفرق المختصّة للقيام بواجبها بسرعة وفعالية".

وحذر البيان من أن "التجمّعات تعيق حركة سيارات الإسعاف والإطفاء، وتشكل خطراً على سلامة الحاضرين"، شاكراً الأهالي على تعاونهم ومسؤوليتهم الدائمة في هذه الظروف الصعبة.

 

الضاحية الجنوبية الاعتداءات الصهيونية على لبنان اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية
