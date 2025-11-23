يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
محمد عيفيف صانع الرواية
فيديو| مبنى مدني بامتياز في الضاحية تعرض للغدر "الاسرائيلي" في وضح النهار

2025-11-23 16:43
العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية: تَزامَن مع حركة المواطنين وخلّف دمارًا واسعًا 
استهدف العدو الصهيوني، عصر الأحد 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، شقتَين مدنيتيْن سكنيتين في شارع "العريض" في محلة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، مخلّفًا دمارًا واسعًا في المكان وأضرارًا في المحلات التجارية المجاورة وممتلكات المواطنين.

وجاء الاستهداف الصهيوني في وقت يعجُّ فيه الشارع بالمواطنين، حيث أنّ المحلات التجارية أبوابها مفتوحة، كما أنّ الناس موجودة في منازلها الأحد، كونه يوم عطلة.

ويُعدُّ هذا الاستهداف لمنطقة سكنية عمل خارج نطاق القانون ويرقى إلى جريمة حرب.

وتُعتَبَر الغارة على الضاحية الجنوبية انتهاك آخر لسيادة لبنان وخرق خطير للقانون الدولي الإنساني.

