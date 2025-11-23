يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الرئيس عون: استهداف الضاحية دليل آخر على أن
لبنان

الرئيس عون: استهداف الضاحية دليل آخر على أن "إسرائيل" لا تأبه لدعوات وقف الاعتداءات

2025-11-23 16:59
اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن استهداف "إسرائيل" الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ظهر اليوم الأحد 23/11/2025، وتزامن هذا الاعتداء مع ذكرى الاستقلال "دليل آخر على أنها لا تأبه للدعوات المتكرّرة لوقف اعتداءاتها على لبنان وترفض تطبيق القرارات الدولية وكلّ  المساعي والمبادرات المطروحة لوضع حد للتصعيد وإعادة الاستقرار ليس فقط إلى لبنان بل إلى المنطقة كلها".

وأضاف: "لبنان الذي التزم وقف الأعمال العدائية منذ ما يقارب سنة حتّى اليوم، وقدّم المبادرة تلو المبادرة، يجدد دعوته للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته ويتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه، منعًا لأي تدهور يعيد التوّتر إلى المنطقة من جهة، وحقنًا لمزيد من الدماء من جهة أخرى".

