أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب علي عمار، أنّ "منطق العدو هو التوسُّع والإجرام، والعدو يُصرّح علنًا رافعًا خرائط التوسُّع في المنطقة".

وبيّن النائب عمار، في كلمة له من مكان الغارة الصهيونية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، أنّ "هذا العدوان الغادر استهدف منطقة سكنية بامتياز"، متسائلًا: "العدو اليوم يستهدف في لبنان ولا نعرف غدًا أين سيستهدف؟".

وأشار إلى أنّ "العدوانية "الإسرائيلية" تضرب كل لبنان منذ اتفاق وقف النار الذي رعته واشنطن"، مؤكّدًا أنّ "كل اعتداء على لبنان هو تجاوز للخط الأحمر"، ومذكّرًا بأنّ "هذه العدوانية متأصّلة في الكيان الذي يستهدف كرامة لبنان وسيادته وأمن مواطنيه".

كما شدّد على أنّ "المقاومة تتعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر وهي ستحدّد الوقت المناسب لمواجهة هذا العدو"، مضيفًا: "نحن في معركة شاملة مع العدو وتوقيتنا للمعركة مختلف مع توقيت العدو ونحن سنحدّده في الوقت المناسب".

وأسف عضو كتلة الوفاء للمقاومة "لأنّ ما يُجرِّئ العدو على اعتداءاته هو أصوات في الداخل جعلت نفسها أدوات له وتشجّعه على عدوانه".

وقال: "إنّنا مستمرّون في صمودنا، ونحن أقوياء بثباتنا وبحقنا وبشهدائنا وبقوة شعبنا".

