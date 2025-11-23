يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
محمد عيفيف صانع الرواية
جبور: العدو يعلن أنّه غير مستعد للتفاوض فلماذا الدولة تتابعه؟ 
جبور: العدو يعلن أنّه غير مستعد للتفاوض فلماذا الدولة تتابعه؟ 

2025-11-23 17:32
طالبت نقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، رندلى جبور، الدولة اللبنانية بـ"وقف الكلام عن الاستعداد للتفاوض مع العدو الصهيوني".

وقالت جبور، تعليقًا على العدوان الصهيوني على مبنى مدني سكني في حارة حريك، إنّ "العدو بهذا الإجرام يعلن عن أنّه غير مستعد للتفاوض"، متسائلة: "لماذا الدولة تتابع هذا الأمر؟".

وأكّدت أنّه "يمكن للدولة التلويح بالانسحاب من لجنة "الميكانيزم" (لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار) لأنّها لا تقوم بدورها".

كما دعت الدولة إلى "إيجاد استراتيجية لإعادة خلق مناخ ملائم بين الجيش والشعب والمقاومة وإعطاء الأمر للجيش اللبناني للدفاع عن النفس".

