موقع العهد الاخباري

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي السفارة الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على الضاحية: لن ينال من عزيمة أصحاب الحق

لبنان

قماطي: لا خيار إلاّ بالتمسّك بالمقاومة ولا يمكن قبول استمرار الاستباحة
لبنان

قماطي: لا خيار إلاّ بالتمسّك بالمقاومة ولا يمكن قبول استمرار الاستباحة

2025-11-23 18:06
122

جدّد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، التأكيد ألا خيار إلاّ بالتمسّك بالمقاومة ولا يمكن قبول الاستمرار بهذه الاستباحة.

وحذرّ قماطي، في تصريح له من مكان العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت، من أنّ "هذا العدوان اليوم على الضاحية يخرق خطًا أحمرَ جديدًا وهذا ضوء أخضر أميركي للتصعيد".

وإذ طالب الجميع بأنْ "يقوم برسم معادلة جديدة تُوقِف الاستباحة"، أكّد أنّ "الدولة معنيّة بشكل أساس والمقاومة معها والشعب كذلك".

وقال: "اليوم ما يريده العدو هو أنّ معادلته باستباحة لبنان قد فرضت نفسها وأنّه سيستمر في هذه الاستباحة على كل الأراضي اللبنانية من دون استثناء".

وشدّد على أنّ "العدو لا يحترم السيادة ولا الاتفاقات، والعدوان مستمر".
 

