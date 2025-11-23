أدانت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الغارة الصهيونية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأسفرت عن ارتقاء عدد 5 شهداء وسقوط 28 جريحًا، معتبرة أن ما جرى يأتي في إطار "توسع الاعتداءات الإجرامية التي تطال المدنيين الآمنين في لبنان".

وجاء في بيان السفارة على منصة إكس أن الهجوم يحمل "توقيعًا واضحًا للاحتلال "الإسرائيلي" الذي لا يتورع عن تهديد المواطنين"، مشددة على أن "هذه الاعتداءات الجبانة لن تنال من عزيمة أصحاب الحق، ولن تُضعف إرادتهم الراسخة في مواجهة الظلم".

