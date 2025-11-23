يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي رئيس بلدية حارة حريك لـ"العهد": المطلوب موقف فعلي من الدولة في وجه الاعتداءات

لبنان

السفارة الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على الضاحية: لن ينال من عزيمة أصحاب الحق
لبنان

السفارة الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على الضاحية: لن ينال من عزيمة أصحاب الحق

2025-11-23 18:11
130

أدانت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الغارة الصهيونية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأسفرت عن ارتقاء عدد 5 شهداء وسقوط 28 جريحًا، معتبرة أن ما جرى يأتي في إطار "توسع الاعتداءات الإجرامية التي تطال المدنيين الآمنين في لبنان".

وجاء في بيان السفارة على منصة إكس أن الهجوم يحمل "توقيعًا واضحًا للاحتلال "الإسرائيلي" الذي لا يتورع عن تهديد المواطنين"، مشددة على أن "هذه الاعتداءات الجبانة لن تنال من عزيمة أصحاب الحق، ولن تُضعف إرادتهم الراسخة في مواجهة الظلم".

الكلمات المفتاحية
الضاحية الجنوبية الاعتداءات الصهيونية على لبنان السفارة الإيرانية في لبنان حارة حريك
إقرأ المزيد
المزيد
إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو
إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو
لبنان منذ 5 ساعات
الخريبة تحيي الذكرى السنوية للشهيد عباس محمد قاسم
الخريبة تحيي الذكرى السنوية للشهيد عباس محمد قاسم
لبنان منذ 6 ساعات
نقيب المهندسين في بيروت دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لدعم عمليات الإغاثة
نقيب المهندسين في بيروت دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لدعم عمليات الإغاثة
لبنان منذ 6 ساعات
حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي
حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو
إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو
لبنان منذ 5 ساعات
نقيب المهندسين في بيروت دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لدعم عمليات الإغاثة
نقيب المهندسين في بيروت دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لدعم عمليات الإغاثة
لبنان منذ 6 ساعات
المقاومة الإسلامية تزفّ 4 شهداء ارتقوا إلى جانب القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي
المقاومة الإسلامية تزفّ 4 شهداء ارتقوا إلى جانب القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي
لبنان منذ 7 ساعات
حماس تدين العدوان على الضاحية: يهدف لجرّ لبنان إلى مواجهة تخدم مصالح الاحتلال 
حماس تدين العدوان على الضاحية: يهدف لجرّ لبنان إلى مواجهة تخدم مصالح الاحتلال 
فلسطين منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة