يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي سلام: حماية اللبنانيين ومنع انزلاق البلاد إلى مسارات خطرة هي أولوية الحكومة 

لبنان

حزب الله وأهالي زوطر الشرقية شيّعوا الشهيد المجاهد كامل رضا قرنبش 
لبنان

حزب الله وأهالي زوطر الشرقية شيّعوا الشهيد المجاهد كامل رضا قرنبش 

2025-11-23 18:24
139

شيّع حزب الله وأهالي بلدة زوطر الشرقية والجوار الشهيد المجاهد كامل رضا قرنبش الذي ارتقى إثر استهدافه من قِبل غارة "إسرائيلية" معادية.

انطلق موكب التشييع من مدخل البلدة بعد أن أُقيمت مراسم تكريمية مهيبة للشهيد حيث أدّت ثُلّة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة للمقاومة وشارك في التشييع شخصيات وفعاليات إلى جانب علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش الشارع الرئيسي للبلدة تتقدّمه صور الشهداء والقادة والفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي وحملة الأكاليل والرايات وسط الهتافات الحسينية والمندّدة بالعدوان "الإسرائيلي" والأميركي والمؤكدة على مواصلة درب المقاومة حتّى النصر.

وعند جبانة البلدة ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو
إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو
لبنان منذ 5 ساعات
الخريبة تحيي الذكرى السنوية للشهيد عباس محمد قاسم
الخريبة تحيي الذكرى السنوية للشهيد عباس محمد قاسم
لبنان منذ 6 ساعات
نقيب المهندسين في بيروت دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لدعم عمليات الإغاثة
نقيب المهندسين في بيروت دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لدعم عمليات الإغاثة
لبنان منذ 6 ساعات
حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي
حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
الخريبة تحيي الذكرى السنوية للشهيد عباس محمد قاسم
الخريبة تحيي الذكرى السنوية للشهيد عباس محمد قاسم
لبنان منذ 6 ساعات
حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي
حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي
لبنان منذ 6 ساعات
المقاومة الفلسطينية تزف القائد الجهادي الكبير السيد الطبطبائي: شهيد على طريق القدس
المقاومة الفلسطينية تزف القائد الجهادي الكبير السيد الطبطبائي: شهيد على طريق القدس
فلسطين منذ 6 ساعات
المقاومة الإسلامية تزفّ 4 شهداء ارتقوا إلى جانب القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي
المقاومة الإسلامية تزفّ 4 شهداء ارتقوا إلى جانب القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة