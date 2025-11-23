رأى رئيس الحكومة، نواف سلام، أنّ "الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم يتطلّب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها".

ولفت سلام، في منشور له على منصة "أكس"، إلى أنّ "حماية اللبنانيين ومنع انزلاق البلاد إلى مسارات خطرة هي أولوية الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة".

وذكَر أنّ الحكومة "ستواصل العمل بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل حماية اللبنانيين، ومنع أيّ تصعيد مفتوح، وبما يضمن ووقف اعتداءات "إسرائيل" وانسحابها من أرضنا، وعودة أسرانا".

وقال: "لقد أثبتت التجارب أنّ الطريق الوحيد لترسيخ الاستقرار يمرّ عبر التطبيق الكامل للقرار 1701، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وتمكين الجيش اللبناني من الاضطلاع بمهامه".

الكلمات المفتاحية