أكد مدير فوج إطفاء الضاحية حسين كريم أن عناصر الدفاع المدني والطواقم الصحية والصليب الأحمر اللبناني كانوا في حالة جاهزية عالية عند وقوع الاستهداف الصهيوني الغادر في الشارع العريض بمنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرًا إلى أن جيش العدو لم يعد يوفر أي بقعة آمنة ضمن الأراضي اللبنانية.

وأوضح في مقابلة صحافية أن فرق الإطفاء كانت من بين أوائل الواصلين إلى موقع الحادث، حيث تم إخلاء الجرحى ونقلهم على الفور إلى المستشفيات، بينما تُرك إعلان الحصيلة النهائية للشهداء والإصابات لبيان رسمي تصدره وزارة الصحة، نظرًا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ في المباني.

وأشار كريم إلى أن الإصابات تفاوتت بين الخفيفة والمتوسطة، وأن فرق الإنقاذ تواصل بالتعاون مع البلدية والقوى الأمنية إجراء مسح دقيق للطابق المستهدف والمباني المجاورة، حيث تبيّن وجود أضرار جسيمة وواضحة في محيط منطقة الانفجار.

ونبّه إلى ضرورة تجنّب المواطنين التجمهر في موقع الاستهداف لما يشكله ذلك من عائق أمام فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف التي تعمل على سرعة نقل المصابين وحماية حياة الناس، لافتًا إلى تقارير تتحدث عن وجود صاروخ غير منفجر في الموقع، ما يستدعي الحذر الشديد.

واختتم كريم بدعوة الجميع لإفساح المجال للفرق المختصة لكي تؤدي أعمالها على أكمل وجه، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للشهداء.

الكلمات المفتاحية