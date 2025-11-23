يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
محمد عيفيف صانع الرواية
لبنان

مدير فوج إطفاء الضاحية: أضرار جسيمة وواضحة في محيط منطقة الاستهداف
لبنان

2025-11-23 18:53
حسين كريم: لضرورة تجنّب المواطنين التجمهر في موقع الاستهداف
110

أكد مدير فوج إطفاء الضاحية حسين كريم أن عناصر الدفاع المدني والطواقم الصحية والصليب الأحمر اللبناني كانوا في حالة جاهزية عالية عند وقوع الاستهداف الصهيوني الغادر في الشارع العريض بمنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرًا إلى أن جيش العدو لم يعد يوفر أي بقعة آمنة ضمن الأراضي اللبنانية.

وأوضح في مقابلة صحافية أن فرق الإطفاء كانت من بين أوائل الواصلين إلى موقع الحادث، حيث تم إخلاء الجرحى ونقلهم على الفور إلى المستشفيات، بينما تُرك إعلان الحصيلة النهائية للشهداء والإصابات لبيان رسمي تصدره وزارة الصحة، نظرًا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ في المباني.

وأشار كريم إلى أن الإصابات تفاوتت بين الخفيفة والمتوسطة، وأن فرق الإنقاذ تواصل بالتعاون مع البلدية والقوى الأمنية إجراء مسح دقيق للطابق المستهدف والمباني المجاورة، حيث تبيّن وجود أضرار جسيمة وواضحة في محيط منطقة الانفجار.

ونبّه إلى ضرورة تجنّب المواطنين التجمهر في موقع الاستهداف لما يشكله ذلك من عائق أمام فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف التي تعمل على سرعة نقل المصابين وحماية حياة الناس، لافتًا إلى تقارير تتحدث عن وجود صاروخ غير منفجر في الموقع، ما يستدعي الحذر الشديد.

واختتم كريم بدعوة الجميع لإفساح المجال للفرق المختصة لكي تؤدي أعمالها على أكمل وجه، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للشهداء.

الضاحية الجنوبية فوج إطفاء الضاحية الاعتداءات الصهيونية على لبنان
إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو
الخريبة تحيي الذكرى السنوية للشهيد عباس محمد قاسم
نقيب المهندسين في بيروت دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لدعم عمليات الإغاثة
حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي
إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو
نقيب المهندسين في بيروت دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لدعم عمليات الإغاثة
المقاومة الإسلامية تزفّ 4 شهداء ارتقوا إلى جانب القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي
حماس تدين العدوان على الضاحية: يهدف لجرّ لبنان إلى مواجهة تخدم مصالح الاحتلال 
