النائب حمادة: لإعادة تشكيل الثلاثية الذهبية التي حمت لبنان في المرحلة السابقة
النائب حمادة: لإعادة تشكيل الثلاثية الذهبية التي حمت لبنان في المرحلة السابقة

2025-11-23 19:29

2025-11-23 19:29
شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب إيهاب حمادة، على أنّ "استهداف المدنيين هو جزء من جدول أهداف العدو "الإسرائيلي"".

وقال النائب حمادة إنّ "العدوان "الإسرائيلي" هو استهداف للدولة وكل لبنان وتعبير عن التوجه "الإسرائيلي" لإلحاقه بمشروعه في المنطقة".

ولفت الانتباه إلى أنّ "العدوان يأتي بعد مبادرة الرئيس اللبناني ويستهدف الضغط على المقاومة وكل اللبنانيين".

وفي حين جزم بأنّ ""الإسرائيلي" لا يفهم إلّا لغة القوة ولا بد من أنْ نواجهه"، أكّد النائب حمادة أنّ "خيار التفاوض من دون قوة مُذِلُّ"، قائلًا: "نحن لن نستسلم".

ودعا إلى "اتخاذ موقف واحد خلف المقاومة والجيش وإعادة تشكيل الثلاثية الذهبية التي حمت لبنان في المرحلة السابقة".

كما حثّ اللبنانيين على "مواجهة المشروع "الإسرائيلي" ككتلة واحدة لأنّ المشروع "الإسرائيلي" يستهدف الجميع وليس طائفة منهم".

الضاحية الجنوبية كتلة الوفاء للمقاومة المقاومة ايهاب حمادة
