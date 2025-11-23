قال أمين سر لقاء "مستقلون من أجل لبنان"، رافي مادايان: "نحن أمام مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة، وعلى الدولة أنْ تتخذ كل التدابير من أجل التصدّي للعدو".

وأضاف ماديان أنّ "العدو الصهيوني يستدرج اللبنانيين إلى الحرب"، معتبرًا أنّه "إذا كان هذا العدو لا يفهم إلّا بلغة الحرب فلتكن".

وإذ شدّد على أنّ "هناك استباحة للبنان وهذا لا يمكن أنْ يستمر"، نبّه إلى أنّ لجنة "الميكانيزم" (لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار) تخدم "اسرائيل" ولا تخدم وقف إطلاق النار".

وبينما أكّد أنّ "الجانب اللبناني والمقاومة التزما بالاتفاق 1701، وبالتالي نتنياهو أسقط هذا الاتفاق"، أشار مادايان إلى أنّ "مهمة الجيش اللبناني التصدي للعدو وأنْ يرد على النار بالنار".

ودعا الحكومة إلى أنْ "تأخذ موقفًا وطنيًا للتصدّي لهذا العدوان"، قائلًا: "نريد خطوات ملموسة تحمي اللبنانيين في بيوتهم وإعادة إعمار ما تدمّر".

وحذّر مادايان من أنّ "هناك من اللبنانيين من يردّد إشاعات إعلام العدو ويحرّضون على الجيش ورئيس الجمهورية، وموقفهم يتماهى مع الموقف الصهيوني وصدى لطروحات العدو".

