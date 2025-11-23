استنكر المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، "الغارة الإجرامية التي شنّها الجيش الصهيوني على الضاحية الجنوبية، والتي طالت قلب القرار الوطني للبنان الدولة والكيان".

وأكّد الشيخ قبلان، في بيان، أنّ "الأعذار مرفوضة، بل المطلوب جواب رسمي ووطني بوزن هذا الجنون الصهيوني"، مطالبًا الدولة اللبنانية بأنْ "تكون بحجم الضامن الوطني لا الإدانات الفارغة".

واعتبر أنّ "لا ضامن استراتيجيًا للدفاع عن هذا البلد إلّا الجيش والشعب والمقاومة ووحدة وطنية وسياسات سيادية تليق بالعائلة اللبنانية"، مؤكّدّا أنّ "اللحظة هي لتأكيد مصالح لبنان العليا بوجه أخطر كيان صهيوني يهدّد أصل وجود لبنان".

وقال الشيخ قبلان: "لن تزيدنا هذه الوحشية الصهيونية إلّا تمسّكًا بخيارنا الوطني والسيادي".

الكلمات المفتاحية