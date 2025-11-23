يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
محمد عيفيف صانع الرواية
لبنان

نقيب المحامين في بيروت يدين الاعتداء السافر على الضاحية: لبذل كل الجهود لحماية لبنان
لبنان

نقيب المحامين في بيروت يدين الاعتداء السافر على الضاحية: لبذل كل الجهود لحماية لبنان

2025-11-23 20:15
استنكر نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس بشدّة الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة على الأراضي اللبنانية، والتي بلغت ذروتها بالاعتداء السافر الذي طاول الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر اليوم الأحد 23/11/2025.

وقال في بيان "نهيب بجميع اللبنانيين الالتفاف صفًا واحدًا حول الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وفي مقدّمها رئاسة الجمهورية، صونًا للوطن وحماية لسيادته".

ودعا الحكومة اللبنانية إلى بذل كل الجهود الممكنة، والتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل حماية لبنان ومنع أي تصعيد قد يهدد أمنه واستقراره.

الضاحية الجنوبية الاعتداءات الصهيونية على لبنان نقابة المحامين بيروت حارة حريك
