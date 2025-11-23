استنكر نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس بشدّة الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة على الأراضي اللبنانية، والتي بلغت ذروتها بالاعتداء السافر الذي طاول الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر اليوم الأحد 23/11/2025.

وقال في بيان "نهيب بجميع اللبنانيين الالتفاف صفًا واحدًا حول الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وفي مقدّمها رئاسة الجمهورية، صونًا للوطن وحماية لسيادته".

ودعا الحكومة اللبنانية إلى بذل كل الجهود الممكنة، والتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل حماية لبنان ومنع أي تصعيد قد يهدد أمنه واستقراره.

