استنكر وزير العمل د محمد بهجت حيدر، "بأشد العبارات، الاعتداءات "الإسرائيلية" الغاشمة التي استهدفت الضاحية الجنوبية، والتي طالت المدنيين الآمنين في خرق فاضح للقوانين الدولية والإنسانية".

وقال في بيان "لقد أسفرت هذه الاعتداءات عن ارتقاء أكثر من خمسة شهداء وسقوط ثمانيةٍ وعشرين جريحًا، في جريمة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة بحق الشعب اللبناني".

وأكد الوزير حيدر أنّ "استهداف الأحياء السكنية والمدنيين الأبرياء يشكّل جريمة حرب واضحة تستدعي إدانة دولية عاجلة، لما تمثله من تعدٍّ خطير على حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية".

وجدد "إزاء هذا التصعيد الخطير، دعوته المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في الضغط لوقف هذه الاعتداءات فورًا، واتّخاذ الخطوات الكفيلة بمنع تكرارها، وتأمين حماية المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي".

وشدد على أن "استمرار الصمت الدولي يُعدّ تقصيرًا خطيرًا يسهم في تشجيع المزيد من الانتهاكات ويهدّد الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة".

الكلمات المفتاحية