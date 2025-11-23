أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، في تصريح لموقع العهد الإخباري، أن العدوان "الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية والاعتداءات المستمرة على المدنيين في لبنان، تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى الضغط على الدولة وتهديد سيادتها.

وأكد هاشم أن هذا العدوان المستمر يشمل المدنيين في أحياء مأهولة بالسكان، معتبراً أن هذه الهجمات اليومية تشكل تهديدًا مباشرًا لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وتضع المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، أمام مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وضمان احترام القوانين الدولية.

وأشار النائب هاشم إلى أن محاولات العدو "الإسرائيلي" رفع وتيرة التهديدات اليومية وزعزعة استقرار لبنان لن تحقق له أي أهداف، بل ستفشل أمام إرادة الشعب اللبناني وصلابة أهالي المناطق المستهدفة. ولفت إلى أن هذه الاعتداءات توجب إجبار الدولة اللبنانية على اتخاذ خيارات لمواجهتها.

وشدد على أن أهالي الضاحية الجنوبية والمناطق اللبنانية كافة، متمسكون بمقاومتهم وخيارهم الوطني، وأن الدعم الشعبي للمقاومة هو الضمانة الأساسية للحفاظ على السيادة وحماية المدنيين. وأضاف: "في مواجهة هذه الاعتداءات اليومية، لن تساهم البيانات وحدها في صد العدوان، بل يجب أن يترجم الموقف الشعبي والسياسي إلى صمود حقيقي يحمي الأرض والناس، ويؤكد التمسك بالحقوق الوطنية".

وختم النائب قاسم هاشم تصريحه بالتأكيد على أن إصرار أهالي الضاحية الجنوبية والجنوب اللبناني على البقاء والصمود هو رسالة واضحة للعدو بأن إرادة اللبنانيين لن تُكسر، وأن أي اعتداء صهيوني على المدنيين سيواجه بثبات وتلاحم وطني كامل.

