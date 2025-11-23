قال النائب آلان عون لموقع العهد الإخباري إن الاستهداف "الإسرائيلي" للضاحية الجنوبية يشكل جزءًا من سلسلة تصعيدية مستمرة، مضيفًا أن الغارات تستهدف المدنيين الأبرياء في أحياء مأهولة ومزدحمة بالسكان، وتأتي في وقت لبنان قد أنجز كل التزاماته، بينما يواصل العدو "الإسرائيلي" توسيع دائرة الاعتداءات بلا أي مراعاة للقوانين الدولية أو حماية المدنيين.

وأشار النائب عون إلى أن هذا التصعيد لن يتوقف إلا عبر موقف لبناني متكامل، يشمل جميع المؤسسات الوطنية، ويضمن حماية المدنيين والسيادة الوطنية، مؤكدًا أن أي ردود دولية أو بيانات مجردة لن تكون فعالة، وأن الاستمرار في نهج الانفعال أو الانتظار سيزيد من التصعيد والاستنزاف.

وأوضح أن الحل يجب أن يكون متكاملًا ويأخذ بعين الاعتبار مصالح لبنان وأمنه، بحيث يشمل كل الإجراءات الممكنة للتعامل مع الاعتداءات، ويحمي المدنيين في المناطق الحدودية والجنوبية، ويضمن عدم تكرار الانتهاكات.

وأكد أن أهالي الضاحية الجنوبية متمسكون بحقهم في الحياة الآمنة وبخياراتهم الوطنية، وأن أي استهداف للمدنيين لن يكسر إرادتهم، مؤكدًا أن التفاف الأهالي حول المقاومة يشكل حماية حقيقية لهم ودرعًا لمواجهة العدوان "الإسرائيلي".

وختم النائب آلان عون بالقول إن "التصعيد "الإسرائيلي" يتطلب من لبنان اتخاذ موقف وطني واضح وحازم ومتكامل، يضع حدًا للانتهاكات، ويعالج كل ملفات الاستهداف، ويضمن استقرار الجنوب وحفظ السيادة الوطنية"، مشددًا على أن أي حل يجب أن يكون شاملاً ويغطي جميع الجوانب الضرورية لحماية اللبنانيين ومواجهة العدوان "الإسرائيلي".

