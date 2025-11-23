أدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن بشدّة "التصعيد الإجرامي للعدو الصهيوني، الذي استهدف عمق العاصمة اللبنانية مساء اليوم الأحد 23/11/2025، في استمرار لاستهداف سيادة وأراضي لبنان، الممتد على مدى عام منذ التوصّل إلى وقف إطلاق النار".

وقال المكتب السياسي لأنصار الله، في بيان، الأحد 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إنّ "الغارة العدوانية التي استهدفت اليوم منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت وأدّت إلى ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتحدّيًا سافرًا للأعراف والمواثيق الدولية".

وأضاف البيان: "مما يؤسَف له أنّ هذا التصعيد الخطير، الذي يعمل على تكريس الاستباحة الشاملة في لبنان والمنطقة، يقابله نوعًا من التواطؤ السياسي في تبنّي خطاب نزع سلاح المقاومة، وهو الهدف الذي من شأنه إضعاف لبنان وخلخلة أمنه واستقراره الذي حافظت عليه معادلة الجيش والشعب والمقاومة طيلة الفترة الماضية".

وجدّد المكتب السياسي لأنصار الله "التضامن مع لبنان دولةً وشعبًا"، مؤكّدًا "الحق المشروع في المقاومة والرد على العدوان".

