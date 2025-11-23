يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حماس تدين العدوان على الضاحية: يهدف لجرّ لبنان إلى مواجهة تخدم مصالح الاحتلال 
حماس تدين العدوان على الضاحية: يهدف لجرّ لبنان إلى مواجهة تخدم مصالح الاحتلال 

2025-11-23 21:09
حماس: العدوان سعيٌ إلى فرض معادلات جديدة والضغط على قوى المقاومة
103

أدانت حركة المقاومة الإسلامية - حماس "الاعتداء الصهيوني الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت"، وأكّدت أنّه "عدوان غادر وخرق واضح للسيادة اللبنانية، يهدف إلى جرّ لبنان والمنطقة إلى مواجهة تخدم مصالح الاحتلال وحده".

وأشارت حماس، في بيان، الأحد 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إلى أنّ "استهداف منطقة مكتظّة بالسكان في وضح النهار يعكس طبيعة الإرهاب المنظَّم الذي يمارسه الاحتلال وقادته المجرمون، والسعي إلى فرض معادلات جديدة والضغط على قوى المقاومة".

وعبّرت الحركة عن "التضامن الكامل مع لبنان الشقيق وحقّه في الدفاع عن أرضه وشعبه"، مشدّدةً على أنّ "دماء الشهداء ستعزّز وحدة اللبنانيين في مواجهة محاولات الهيمنة الأميركية - الصهيونية".

كما أكّدت حماس أنّ "إرادة المقاومة ستبقى أقوى من كلّ أشكال العدوان".

حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس الضاحية الجنوبية الحكومة اللبنانية الاعتداءات الصهيونية على لبنان حارة حريك
