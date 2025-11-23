يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

2025-11-23 21:15
156

زفّ حزب الله إلى أهل المقاومة والشعب اللبناني القائد الجهادي الكبير، الشهيد ‏هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي)، "الذي ارتقى شهيدًا فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان "إسرائيلي" ‏غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وقال حزب الله، في بيان، الأحد 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2025: "لقد التحق القائد الكبير بإخوانه الشهداء بعد انتظار طويل للقاء الله تعالى، ‏وبعد مَسيرة حافلة ‏بالجهاد والصدق والإخلاص والثبات على طريق المقاومة والعمل الدؤوب في ‏مواجهة العدو "الإسرائيلي" حتى اللحظة الأخيرة من حياته المباركة".

وأضاف البيان:‏" لم يعرف القائد الكبير الكلل ولا الملل في مَسيرة ‏الدفاع ‏عن أرضه وشعبه، وأفنى حياته في المقاومة منذ انطلاقتها، وكان من القادة الذين ‏وضعوا ‏المدماك الأساسي لتبقى هذه المقاومة قوية عزيزة مقتدرة تَصُون الوطن وتصنع ‏الانتصارات". ‏

وتابع حزب الله قائلًا: "لقد منّ الله على القائد الكبير بوسام الشهادة الرفيع، وإنّ شهادته العظيمة ستُضفي ‏أملًا وعزيمة وقوة لإخوانه ‏المجاهدين وإصرارًا على متابعة الطريق، كما كان في حياته مصدر ‏قوة وإلهام لهم. وسيحمل ‏المجاهدون دمه الطاهر كما حملوا دماء كل القادة الشهداء، ويمضُون ‏قُدُمًا بثبات وشجاعة ‏لإسقاط كل مشاريع العدو الصهيوني وراعيته أميركا".‏

وتقّدم حزب الله بـ"العزاء والتبريك إلى مولانا صاحب العصر والزمان (عج)، وإلى إخوانه المجاهدين ‌‏والمقاومين، وإلى جمهور المقاومة الصامد والصابر، بشهادة هذا القائد الجهادي الكبير".

كما ‏توجّه حزب الله إلى "العائلة الكريمة للقائد الكبير وعائلات كل الشهداء الذين ارتقوا معه، سائلًا الله تعالى أنْ يَمُنَّ عليهم ‌‏بالصبر الجميل، وإلى الجرحى بالشفاء العاجل".‏

