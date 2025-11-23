يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وفد من حماس في القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزّة
وفد من حماس في القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزّة

2025-11-23 21:34
التقى وفد قيادي من حركة "حماس"، برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة، محمد درويش، وعضوية أعضاء المجلس القيادي: خالد مشعل، وخليل الحية، ونزار عوض الله، وزاهر جبارين، وعضو المكتب السياسي، غازي حمد، اليوم الأحد 23/11/2025، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد.

ولفتت "حماس"، في بيان، إلى أن البحث تناول "تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة في قطاع غزّة ومناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق".

وبحسب البيان، أكد الوفد "التزام الحركة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق"، مشددًا على "أهمية وقف الخروقات الصهيونية المستمرة والتي تهدّد بتقويض الاتفاق، وذلك من خلال آلية واضحة ومحدّدة برعاية ومتابعة الوسطاء، تقوم على إبلاغ الوسطاء بأية خروقات لاتّخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها بشكل فوري ومنع الإجراءات الأحادية التي تتسبب في تصعيد الأمور وإلحاق الضرر بالاتفاق".

وناقش وفد الحركة أيضًا "سبل معالجة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مع التنويه أن التواصل مع المقاتلين منقطع"، مشيدًا "بجهود الإخوة الوسطاء المتواصلة منذ وقف حرب الإبادة".

