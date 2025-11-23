لبنان
نبذة عن القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي "السيد أبو علي"
نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية نبذة عن القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي "السيد أبو علي"، وهي كالآتي:
- محل وتاريخ الولادة : الباشورة 05/11/1968
- التحق بصفوف المُقاومة الإسلاميّة منذ تأسيسها، وخضع للعديد من الدورات العسكرية والقيادية.
- شارك في العديد من العمليّات العسكرية، وخصوصًا النوعية، على مواقع وقوّات الجيش "الإسرائيلي" وعملائه خلال فترة ما قبل التحرير عام 2000.
- كان له دور ميداني في التصدي للعدوان "الإسرائيلي" على لبنان عام 1993 وعام 1996.
- تولّى مسؤولية محور النبطية منذ العام 1996 حتى التحرير عام 2000، وكان من قادة عمليّة الأسر في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانيّة المُحتلّة.
- تولّى مسؤولية محور الخيام منذ العام 2000 وحتى عام 2008، وقاد المواجهات البطولية على محور الخيام إبان عدوان تموز 2006.
- استلم مسؤولية قوّات التدخل في المُقاومة الإسلاميّة، وبعد استشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية، وشارك في تأسيس وتطوير قوّة الرضوان.
- كان من القادة الجهاديين الذين خططوا وأداروا العمليّات ضد الجماعات التكفيرية على حدود لبنان الشرقية.
- أوكلت إليه مهام قيادية عليا على مستوى محور المُقاومة في مختلف ساحاته.
- توّلى مسؤولية ركن العمليات في المُقاومة الإسلاميّة خلال معركة طوفان الأقصى.
- كان من القادة الجهاديين الكبار الذين أداروا وأشرفوا على عمليّات المُقاومة الإسلاميّة خلال معركة أولي البأس عام 2024.
- تولى مسؤولية القيادة العسكرية في المُقاومة الإسلاميّة بعد معركة أولي البأس.
- ارتقى شهيدًا فداءً للبنان وشعبه مع مجموعة من رفاقه الشهداء إثر عملية اغتيال "إسرائيلية" غادرة في 23\11\2025 في ضاحية بيروت الجنوبية.