نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية نبذة عن القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي "السيد أبو علي"، وهي كالآتي:

- محل وتاريخ الولادة : الباشورة 05/11/1968

- التحق بصفوف المُقاومة الإسلاميّة منذ تأسيسها، وخضع للعديد من الدورات العسكرية والقيادية.

- شارك في العديد من العمليّات العسكرية، وخصوصًا النوعية، على مواقع وقوّات الجيش "الإسرائيلي" وعملائه خلال فترة ما قبل التحرير عام 2000.

- كان له دور ميداني في التصدي للعدوان "الإسرائيلي" على لبنان عام 1993 وعام 1996.

- تولّى مسؤولية محور النبطية منذ العام 1996 حتى التحرير عام 2000، وكان من قادة عمليّة الأسر في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانيّة المُحتلّة.

- تولّى مسؤولية محور الخيام منذ العام 2000 وحتى عام 2008، وقاد المواجهات البطولية على محور الخيام إبان عدوان تموز 2006.

- استلم مسؤولية قوّات التدخل في المُقاومة الإسلاميّة، وبعد استشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية، وشارك في تأسيس وتطوير قوّة الرضوان.

- كان من القادة الجهاديين الذين خططوا وأداروا العمليّات ضد الجماعات التكفيرية على حدود لبنان الشرقية.

- أوكلت إليه مهام قيادية عليا على مستوى محور المُقاومة في مختلف ساحاته.

- توّلى مسؤولية ركن العمليات في المُقاومة الإسلاميّة خلال معركة طوفان الأقصى.

- كان من القادة الجهاديين الكبار الذين أداروا وأشرفوا على عمليّات المُقاومة الإسلاميّة خلال معركة أولي البأس عام 2024.

- تولى مسؤولية القيادة العسكرية في المُقاومة الإسلاميّة بعد معركة أولي البأس.

- ارتقى شهيدًا فداءً للبنان وشعبه مع مجموعة من رفاقه الشهداء إثر عملية اغتيال "إسرائيلية" غادرة في 23\11\2025 في ضاحية بيروت الجنوبية.

