زفّت المقاومة الإسلامية، في بيانات، أربعة من الشهداء المجاهدين هم: قاسم حسين برجاوي "ملاك"، مصطفى أسعد برو "الحاج حسن"، رفعت أحمد حسين "أبو علي"، وإبراهيم علي حسين "أمير"، الذين ارتقوا مع القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي، جرّاء العدوان الصهيوني الذي استهدف مبنى سكنيًا مدنيًا في محلّة حارة حريك في الضاحية الجنوبية، الأحد 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وفيما يلي البيانات التي زفّت فيها المقاومة الإسلامية "بمزيد من الفخر والاعتزاز" كُلًّا من الشهداء:

1. الشهيد المجاهد قاسم حسين برجاوي "ملاك" مواليد عام 1979 من بلدة الباشورة في بيروت وسكان منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، الذي ارتقى شهيدًا فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان "إسرائيلي" غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

2. الشهيد المجاهد مصطفى أسعد برو "الحاج حسن" مواليد عام 1989 من بلدة شمسطار في البقاع وسكان مدينة بيروت، الذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان "إسرائيلي" غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

3. الشهيد المجاهد رفعت أحمد حسين "أبو علي" مواليد عام 1982 من بلدة حام وسكان بلدة طليا في البقاع، والذي ارتقى شهيدًا فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان "إسرائيلي" غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

4. الشهيد المجاهد إبراهيم علي حسين "أمير" مواليد عام 1990 من بلدة عيترون وسكان بلدة حاريص في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان "إسرائيلي" غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.





الكلمات المفتاحية