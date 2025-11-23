يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي

2025-11-23 23:37
100

دعا حزب الله لحضور مراسم التكريم والوداع في التشييع الكبير للقائد الجهادي الشهيد هيثم الطبطبائي غدًا الإثنين 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 الساعة 2:00 بعد الظهر الذي سينطلق من الغبيري (موقف البلدية مقابل بناية الخنسا) باتجاه روضة الشهداء الأبرار في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفيما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
{مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ  فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ  وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} 
                                    صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

ها هو فارس الميدان يترجل..
حبيب المجاهدين، ورفيق سلاحهم..
أمير، وفارس، وحارس..
لم يبرح ساحات النزال عمرًا عامرًا بالتضحيات..

     تكريماً لشهادة القائد الجهادي الكبير
السيد هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي)

ندعوكم لحضور مراسم التكريم والوداع في 
                   التشييع الكبير
الذي سينطلق من الغبيري (موقف البلدية مقابل بناية الخنسا) باتجاه روضة الشهداء الأبرار في الضاحية الجنوبية 

الزمان: الإثنين 24 تشرين ثاني 2025؛ الساعة 2:00 بعد الظهر.
(تقبل التبريكات ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرًا).

                                                     حزب الله

 

