دعا حزب الله لحضور مراسم التكريم والوداع في التشييع الكبير للقائد الجهادي الشهيد هيثم الطبطبائي غدًا الإثنين 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 الساعة 2:00 بعد الظهر الذي سينطلق من الغبيري (موقف البلدية مقابل بناية الخنسا) باتجاه روضة الشهداء الأبرار في الضاحية الجنوبية لبيروت.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}

صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

ها هو فارس الميدان يترجل..

حبيب المجاهدين، ورفيق سلاحهم..

أمير، وفارس، وحارس..

لم يبرح ساحات النزال عمرًا عامرًا بالتضحيات..

تكريماً لشهادة القائد الجهادي الكبير

السيد هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي)

ندعوكم لحضور مراسم التكريم والوداع في

التشييع الكبير

الذي سينطلق من الغبيري (موقف البلدية مقابل بناية الخنسا) باتجاه روضة الشهداء الأبرار في الضاحية الجنوبية

الزمان: الإثنين 24 تشرين ثاني 2025؛ الساعة 2:00 بعد الظهر.

(تقبل التبريكات ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرًا).

حزب الله

