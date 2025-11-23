أدان نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا في بيان "بأشد العبارات العدوان "الاسرائيلي" الذي استهدف منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت وما خلّفه من سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى الأضرار الواسعة التي طالت الأبنية السكنية".

وقال حنا إن "استهداف الأحياء الآهلة بالسكان يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وللمواثيق الإنسانية التي تجرّم الاعتداء على المدنيين وتعريض حياتهم للخطر"، وأكد أن "حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامة ممتلكاتهم هي أولوية وطنية لا يمكن التهاون بها".

وأعلن حنا عن "استعداد النقابة لوضع خبرات مهندسيها ولجانها الفنية للمساهمة في تقييم الأضرار ودعم عمليات الإغاثة وتأمين السلامة العامة في المنطقة المتضررة، بالتعاون مع الجهات الرسمية والبلديات والهيئات الإنسانية".

وشدد حنا على "ضرورة الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها صفًّا واحدًا في هذه الظروف العصيبة، تعزيزًا للصمود وحفاظًا على وحدة الموقف الوطني".

الكلمات المفتاحية