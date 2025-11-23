يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي الخريبة تحيي الذكرى السنوية للشهيد عباس محمد قاسم

لبنان

نقيب المهندسين في بيروت دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لدعم عمليات الإغاثة
لبنان

نقيب المهندسين في بيروت دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لدعم عمليات الإغاثة

2025-11-23 23:45
104

 

أدان نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا في بيان "بأشد العبارات العدوان "الاسرائيلي" الذي استهدف منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت وما خلّفه من سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى الأضرار الواسعة التي طالت الأبنية السكنية".

وقال حنا إن "استهداف الأحياء الآهلة بالسكان يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وللمواثيق الإنسانية التي تجرّم الاعتداء على المدنيين وتعريض حياتهم للخطر"، وأكد أن "حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامة ممتلكاتهم هي أولوية وطنية لا يمكن التهاون بها".

وأعلن حنا عن "استعداد النقابة لوضع خبرات مهندسيها ولجانها الفنية للمساهمة في تقييم الأضرار ودعم عمليات الإغاثة وتأمين السلامة العامة في المنطقة المتضررة، بالتعاون مع الجهات الرسمية والبلديات والهيئات الإنسانية".

وشدد حنا على "ضرورة الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها صفًّا واحدًا في هذه الظروف العصيبة، تعزيزًا للصمود وحفاظًا على وحدة الموقف الوطني".

الكلمات المفتاحية
لبنان الضاحية الجنوبية الاعتداءات الصهيونية على لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو
إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو
لبنان منذ 5 ساعات
الخريبة تحيي الذكرى السنوية للشهيد عباس محمد قاسم
الخريبة تحيي الذكرى السنوية للشهيد عباس محمد قاسم
لبنان منذ 6 ساعات
نقيب المهندسين في بيروت دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لدعم عمليات الإغاثة
نقيب المهندسين في بيروت دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لدعم عمليات الإغاثة
لبنان منذ 6 ساعات
حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي
حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو
إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو
لبنان منذ 5 ساعات
نقيب المهندسين في بيروت دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لدعم عمليات الإغاثة
نقيب المهندسين في بيروت دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لدعم عمليات الإغاثة
لبنان منذ 6 ساعات
المقاومة الإسلامية تزفّ 4 شهداء ارتقوا إلى جانب القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي
المقاومة الإسلامية تزفّ 4 شهداء ارتقوا إلى جانب القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي
لبنان منذ 7 ساعات
نبذة عن القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي
نبذة عن القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي "السيد أبو علي"
لبنان منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة