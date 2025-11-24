يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو

لبنان

الخريبة تحيي الذكرى السنوية للشهيد عباس محمد قاسم
لبنان

الخريبة تحيي الذكرى السنوية للشهيد عباس محمد قاسم

2025-11-24 00:03
80
بلال الموسوي - مراسل

135 مقالاً

 

أحيا حزب الله وأهالي بلدة الخريبة الذكرى السنوية الأولى للشهيد على طريق القدس عباس محمد قاسم، في احتفال حضره مسؤول القطاع الثاني في حزب الله بقاعًا السيد عباس الموسوي، ومسؤول العمل الاجتماعي في منطقة البقاع الشيخ علي فرحات، إلى جانب حشد من العلماء ورؤساء البلديات والمخاتير والفعاليات الاجتماعية وأهالي البلدة والجوار.

واستُهلّ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ علي فرحات كلمة توقّف فيها عند معاني الشهادة وموقعها في وجدان المجتمع، مؤكدًا أن تضحيات الشهداء تبقى أساسًا لصون الكرامة الوطنية والمسار المقاوم، مشددًا على أهمية تخليد ذكراهم باعتبارها محطة متجددة لتعزيز قيم الإيمان والصبر والثبات.

وتخلّل المناسبة مجلس عزاء حسيني أحياه القارئ أحمد عبد الله، استعرض فيه سيرة أهل البيت (ع) ومعاني التضحية التي حملها الشهيد في مسيرته.

واختتمت الفعالية بمجلس لطم قدّمه الرادود حسين خير الدين، وسط حضور تفاعل مع الأجواء الروحانية والعاشورائية التي غمرت المكان.

وجدد المشاركون عهد الوفاء للشهيد قاسم وسائر الشهداء، مؤكدين استمرار نهج المقاومة في الدفاع عن الأرض والإنسان.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله البقاع معركة أولي البأس
إقرأ المزيد
المزيد
إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو
إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو
لبنان منذ 5 ساعات
الخريبة تحيي الذكرى السنوية للشهيد عباس محمد قاسم
الخريبة تحيي الذكرى السنوية للشهيد عباس محمد قاسم
لبنان منذ 6 ساعات
نقيب المهندسين في بيروت دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لدعم عمليات الإغاثة
نقيب المهندسين في بيروت دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لدعم عمليات الإغاثة
لبنان منذ 6 ساعات
حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي
حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
الخريبة تحيي الذكرى السنوية للشهيد عباس محمد قاسم
الخريبة تحيي الذكرى السنوية للشهيد عباس محمد قاسم
لبنان منذ 6 ساعات
حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي
حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي
لبنان منذ 6 ساعات
المقاومة الفلسطينية تزف القائد الجهادي الكبير السيد الطبطبائي: شهيد على طريق القدس
المقاومة الفلسطينية تزف القائد الجهادي الكبير السيد الطبطبائي: شهيد على طريق القدس
فلسطين منذ 6 ساعات
المقاومة الإسلامية تزفّ 4 شهداء ارتقوا إلى جانب القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي
المقاومة الإسلامية تزفّ 4 شهداء ارتقوا إلى جانب القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة