أحيا حزب الله وأهالي بلدة الخريبة الذكرى السنوية الأولى للشهيد على طريق القدس عباس محمد قاسم، في احتفال حضره مسؤول القطاع الثاني في حزب الله بقاعًا السيد عباس الموسوي، ومسؤول العمل الاجتماعي في منطقة البقاع الشيخ علي فرحات، إلى جانب حشد من العلماء ورؤساء البلديات والمخاتير والفعاليات الاجتماعية وأهالي البلدة والجوار.

واستُهلّ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ علي فرحات كلمة توقّف فيها عند معاني الشهادة وموقعها في وجدان المجتمع، مؤكدًا أن تضحيات الشهداء تبقى أساسًا لصون الكرامة الوطنية والمسار المقاوم، مشددًا على أهمية تخليد ذكراهم باعتبارها محطة متجددة لتعزيز قيم الإيمان والصبر والثبات.

وتخلّل المناسبة مجلس عزاء حسيني أحياه القارئ أحمد عبد الله، استعرض فيه سيرة أهل البيت (ع) ومعاني التضحية التي حملها الشهيد في مسيرته.

واختتمت الفعالية بمجلس لطم قدّمه الرادود حسين خير الدين، وسط حضور تفاعل مع الأجواء الروحانية والعاشورائية التي غمرت المكان.

وجدد المشاركون عهد الوفاء للشهيد قاسم وسائر الشهداء، مؤكدين استمرار نهج المقاومة في الدفاع عن الأرض والإنسان.

