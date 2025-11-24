يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
إيران

لاريجاني تعليقًا على جريمة اغتيال القائد الطبطبائي: لا سبيل إلا مواجهة الكيان الصهيون
إيران

لاريجاني تعليقًا على جريمة اغتيال القائد الطبطبائي: لا سبيل إلا مواجهة الكيان الصهيون

2025-11-24 08:46
142

علّق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على جريمة العدو الصهيوني باغتيال القائد الجهادي الكبير في المقاومة الإسلامية السيد هيثم الطبطبائي (أبو علي الطبطبائي)، مؤكدًا أن لا سبيل لوقف الاعتداءات الصهيونية إلا مواجهة الكيان الصهيوني المزيف.

وكتب لاريجاني على صفحته عبر منصة "إكس": "في ليلة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، استشهد أحد صحابة سيدة نساء العالمين، الأخ المجاهد هيثم علي الطبطبائي، أحد كبار قادة حزب الله، مع عدد من أصدقائه على أيدي الصهاينة المجرمين".

وأضاف لاريجاني قائلًا: "لقد حققوا ما كانوا يتمنونه، لكن نتنياهو (رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو) سيواصل مغامراته حتّى يدرك الجميع أنه لا سبيل إلا مواجهة هذا الكيان المزيّف".

وختم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني منشوره: "أتقدم بأحرّ التعازي للقائد الموقر لحزب الله ومجاهديه بهذه الخسارة".

