أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين (24 تشرين الثاني/نوفمبر)، أن مشغلي طائرات مسيّرة من اللواء 72 المؤلل المنفصل التابع لمجموعة قوات "الجنوب" دمروا ثلاثة هوائيات اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من "كوستيانتينوفكا".

في السياق، ذكر بيان الدفاع الروسية أن عمليات الاستطلاع اكتشفت معدات توفر الاتصالات بين الوحدات الأوكرانية، موضحًا أنه: "بعد التأكد من الإحداثيات، دُكّت الأهداف بضربات دقيقة من طائرات مسيّرة".

كما أضاف البيان أن: "العدو فقد نقاط الاتصال في القطاع المحدد"، لافتًا إلى أن مشغلي الطائرات المسيّرة من قوات الجنوب يوميًّا، قاموا بتحديد وتدمير أهداف جديدة للعدو في منطقة العمليات العسكرية".

هذا، وصرّح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن القوات الروسية وسّعت نطاق سيطرتها في كونستانتينوفكا التابعة للجمهورية.

