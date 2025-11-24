وجّه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب خالص التعازي والتبريك بارتقاء القائد الجهادي الكبير، في المقاومة الإسلامية، الشهيد السيد هيثم علي الطبطبائي ورفاقه الأربعة، نتيجة العدوان "الإسرائيلي" الغادر بعد ظهر يوم أمس الأحد (23 تشرين الثاني 2025) على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الشيخ الخطيب: "إن العدوان "الإسرائيلي" الغادر على الضاحية الجنوبية يترجم بصورة لا يرقى إليها الشك، طبيعة العدو "الإسرائيلي" وأهدافه السياسية والعسكرية في لبنان والمنطقة، الأمر الذي لم تعد تنفع معه الجهود التقليدية التي تمارسها الدولة اللبنانية، ما يستدعي توحيد الجهود في كل المجالات للقيام بتحرك سياسي ودبلوماسي وعسكري وأمني للجم هذا العدوان المتواصل على لبنان وشعبه".

أضاف: "لقد أتى هذا العدوان غداة المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون من الجنوب لمناسبة ذكرى الاستقلال، ليشكل رسالة واضحة للبنانيين جميعًا، مؤكدًا مستوى التعاطي الصهيوني وداعميه مع الدولة اللبنانية. ويضع اللبنانيين أمام صورة تخلي المجتمع الدولي عن لبنان، على الرغم من الادعاءات الكاذبة بالحرص على أمن لبنان واستقراره".

وختم سماحته قائلًا: "إن الإدانات والاستنكارات لم تعد تجدي، ما يتطلّب من السلطة اللبنانية والمقاومة إجراء مراجعة شاملة للواقع الراهن ورسم سياسة مستقبلية جديدة لمواجهة العدوان، بعدما أخفقت الجهود والإستراتيجيات السابقة في وضع حد للصلف "الإسرائيلي"، كما يتطلّب من اللبنانيين مغادرة الانقسام السياسي وتوحيد الجهود في هذه المواجهة، لأن المستهدف من العدوان هو لبنان بأرضه وشعبه وكيانه الذي بات في دائرة الخطر الشديد".

