شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين (24 تشرين الثاني/ نوفمبر)، حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من الشبان في مناطق متفرّقة من الضفة الغربية المحتلة، تخلّلتها عمليات مداهمة واقتحام للمنازل واعتداءات على المواطنين.

هذا؛ واقتحمت وحدة خاصة تابعة للاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة، حيث اعتقلت شابًا بعد التسلل إلى منزله. كما اعتقلت شابين آخرين خلال اقتحامها بلدة طمون ومدينة طوباس.

وفي طولكرم، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات في ضاحية اكتابا شرق المدينة، واعتقلت عددًا من الشبان بعد اقتحام المنازل.

أما في الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من مخيم الفوار عقب مداهمة منزله، حيث قامت بتحطيم محتوياته والاعتداء عليه وعلى أفراد أسرته بالضرب.

وفي رام الله، اعتقلت القوات عددًا من الشبان، خلال اقتحامها بلدة كوبر وقرية بلعين، عقب مداهمة المنازل وتفتيشها.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا بعد مداهمة منزل عائلته في الجبل الشمالي، كما اقتحمت منزلًا آخر في مخيم العين وعبثت بمحتوياته.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين خلال اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة، وسط انتشار عسكري مكثّف.

