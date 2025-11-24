مع بداية اليوم الـ44 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، استشهد 4 فلسطينيين، اليوم الاثنين (24 تشرين الثاني/ نوفمبر(، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق متفرّقة من القطاع، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات والخروقات على الرغم من سريان الاتفاق.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيَين برصاص الاحتلال في منطقة الشعف شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيّرة "إسرائيلية" لمنطقة أرميضة في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.

في سياق متصل، استشهد طفل فلسطيني وأصيب 4 آخرون نتيجة قصف من زوارق حربية "إسرائيلية" استهدف شاطئ رفح جنوبي القطاع.

كذلك، أطلقت دبابات العدو "الإسرائيلي" صباح اليوم، النار باتجاه شرق خان يونس، بينما نفذت الطائرات الحربية عدة غارات خلف "الخط الأصفر".

كما فجّر العدو منازل في حي الشجاعية شرق غزة، ونفذ قصفًا مدفعيًا وغارات داخل "الخط الأصفر" في منطقة التعليم ببيت لاهيا شمالي القطاع.

هذا، وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 339 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 871 آخرون منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، فيما جرى انتشال 575 جثة من تحت الركام.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي"، والمستمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 69,756 شهيدًا و170,946 مصابًا.

