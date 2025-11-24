يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي اغتيال الطبطبائي تجاوز الخط الأحمر ولبنان أمام اختبار استعادة السيادة أو الاستسلام

فلسطين

خرق
فلسطين

خرق "الاتفاق" مستمر في غزة.. 4 شهداء برصاص الاحتلال

2025-11-24 12:02
77

مع بداية اليوم الـ44 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، استشهد 4 فلسطينيين، اليوم الاثنين (24 تشرين الثاني/ نوفمبر(، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق متفرّقة من القطاع، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات والخروقات على الرغم من سريان الاتفاق.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيَين برصاص الاحتلال في منطقة الشعف شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيّرة "إسرائيلية" لمنطقة أرميضة في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.

في سياق متصل، استشهد طفل فلسطيني وأصيب 4 آخرون نتيجة قصف من زوارق حربية "إسرائيلية" استهدف شاطئ رفح جنوبي القطاع.

كذلك، أطلقت دبابات العدو "الإسرائيلي" صباح اليوم، النار باتجاه شرق خان يونس، بينما نفذت الطائرات الحربية عدة غارات خلف "الخط الأصفر".

كما فجّر العدو منازل في حي الشجاعية شرق غزة، ونفذ قصفًا مدفعيًا وغارات داخل "الخط الأصفر" في منطقة التعليم ببيت لاهيا شمالي القطاع.

هذا، وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 339 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 871 آخرون منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، فيما جرى انتشال 575 جثة من تحت الركام.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي"، والمستمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 69,756 شهيدًا و170,946 مصابًا.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
إقرأ المزيد
المزيد
حماس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى تنعيان القائد الطبطبائي: لن تخمد جذوة المقاومة
حماس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى تنعيان القائد الطبطبائي: لن تخمد جذوة المقاومة
فلسطين منذ 6 ساعات
خرق
خرق "الاتفاق" مستمر في غزة.. 4 شهداء برصاص الاحتلال
فلسطين منذ 7 ساعات
حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومداهمات عنيفة واعتداءات 
حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومداهمات عنيفة واعتداءات 
فلسطين منذ 8 ساعات
المقاومة الفلسطينية تزف القائد الجهادي الكبير السيد الطبطبائي: شهيد على طريق القدس
المقاومة الفلسطينية تزف القائد الجهادي الكبير السيد الطبطبائي: شهيد على طريق القدس
فلسطين منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
أقل من 24 ساعة أجبرت العدو ‏على الرضوخ لوقف إطلاق النار!
أقل من 24 ساعة أجبرت العدو ‏على الرضوخ لوقف إطلاق النار!
خاص العهد منذ ساعة
حزب الله يشيّع الشهيد أحمد مراد في بلدة طليا
حزب الله يشيّع الشهيد أحمد مراد في بلدة طليا
لبنان منذ ساعة
انتقال كوريلا إلى
انتقال كوريلا إلى "معهد واشنطن": محطة جديدة في مسار الانحياز الأميركي لـ "إسرائيل"
ترجمات منذ 3 ساعات
اغتيال الطبطبائي.. رسائل متشابكة ومعركة عقول قبل أن تكون معركة صواريخ
اغتيال الطبطبائي.. رسائل متشابكة ومعركة عقول قبل أن تكون معركة صواريخ
مقالات منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة