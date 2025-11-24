لقي 3 عناصر من قوات الأمن الباكستانية مصرعهم، اليوم الاثنين (24 تشرين الثاني/نوفمبر)، في تفجير انتحاري استهدف مقر شرطة الحدود في مدينة بيشاور، في ولاية خيبر بختونخوا القريبة من الحدود مع أفغانستان، وفقًا لما أعلنته الشرطة.

وقال قائد شرطة بيشاور ميان سعيد إن ثلاثة مهاجمين نفّذوا هجومًا انتحاريًا على "مقر شرطة الحدود"، ما أدى إلى مقتل 3 من العناصر المكلّفين بحراسة المدخل، وإصابة 4 آخرين، موضحًا أنّ: "أحد المهاجمين فجّر نفسه عند البوابة، بينما قُتل المهاجمان الآخران برصاص قوات الأمن".

ووقع الهجوم، في ساعات الصباح الأولى، بالقرب من شارع صدر أحد أكثر شوارع بيشاور ازدحامًا، وذلك قبيل ساعة الذروة.

من جانبه، أكد قائد شرطة خيبر بختونخوا ذو الفقار حميد انتهاء العملية، مشيرًا إلى أن قوات الأمن تقوم بعملية تطهير في محيط الموقع لتفقد أي ذخائر غير منفجرة.

هذا، ولم تتبنَّ أي جهة، حتى الآن، مسؤولية الهجوم الذي يأتي في منطقة لطالما شهدت أعمال "عنف" تنفذها جماعات متطرفة، ازداد نشاطها منذ سيطرة "طالبان" على الحكم في أفغانستان في العام 2021.

كذلك، أدان رئيس الوزراء شهباز شريف الاعتداء، مشيدًا بـ"التدخل السريع" لقوات الأمن الذي حال دون وقوع خسائر أكبر، وطالب بالإسراع في كشف الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا أن الحكومة "ستُفشل المخططات "الإرهابية" التي تستهدف أمن باكستان".

