يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي العدوان على الضاحية ولعنة البركة

عربي ودولي

مصرع 3 من قوات الأمن الباكستانية في تفجير انتحاري استهدف مقر شرطة الحدود في بيشاور
عربي ودولي

مصرع 3 من قوات الأمن الباكستانية في تفجير انتحاري استهدف مقر شرطة الحدود في بيشاور

2025-11-24 12:54
77

لقي 3 عناصر من قوات الأمن الباكستانية مصرعهم، اليوم الاثنين (24 تشرين الثاني/نوفمبر)، في تفجير انتحاري استهدف مقر شرطة الحدود في مدينة بيشاور، في ولاية خيبر بختونخوا القريبة من الحدود مع أفغانستان، وفقًا لما أعلنته الشرطة.

وقال قائد شرطة بيشاور ميان سعيد إن ثلاثة مهاجمين نفّذوا هجومًا انتحاريًا على "مقر شرطة الحدود"، ما أدى إلى مقتل 3 من العناصر المكلّفين بحراسة المدخل، وإصابة 4 آخرين، موضحًا أنّ: "أحد المهاجمين فجّر نفسه عند البوابة، بينما قُتل المهاجمان الآخران برصاص قوات الأمن".

ووقع الهجوم، في ساعات الصباح الأولى، بالقرب من شارع صدر أحد أكثر شوارع بيشاور ازدحامًا، وذلك قبيل ساعة الذروة.

من جانبه، أكد قائد شرطة خيبر بختونخوا ذو الفقار حميد انتهاء العملية، مشيرًا إلى أن قوات الأمن تقوم بعملية تطهير في محيط الموقع لتفقد أي ذخائر غير منفجرة.

هذا، ولم تتبنَّ أي جهة، حتى الآن، مسؤولية الهجوم الذي يأتي في منطقة لطالما شهدت أعمال "عنف" تنفذها جماعات متطرفة، ازداد نشاطها منذ سيطرة "طالبان" على الحكم في أفغانستان في العام 2021.

كذلك، أدان رئيس الوزراء شهباز شريف الاعتداء، مشيدًا بـ"التدخل السريع" لقوات الأمن الذي حال دون وقوع خسائر أكبر، وطالب بالإسراع في كشف الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا أن الحكومة "ستُفشل المخططات "الإرهابية" التي تستهدف أمن باكستان".

الكلمات المفتاحية
باكستان
إقرأ المزيد
المزيد
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان أزمة أوكرانيا في ظل المبادرة الأميركية لـ
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان أزمة أوكرانيا في ظل المبادرة الأميركية لـ"السلام"
عربي ودولي منذ 20 دقيقة
"أكسيوس": ويتكوف وكوشنر لقّنا زيلينسكي خطة ترامب هاتفيًا
عربي ودولي منذ 36 دقيقة
مصرع 3 من قوات الأمن الباكستانية في تفجير انتحاري استهدف مقر شرطة الحدود في بيشاور
مصرع 3 من قوات الأمن الباكستانية في تفجير انتحاري استهدف مقر شرطة الحدود في بيشاور
عربي ودولي منذ 6 ساعات
الدفاع الروسية: هجوم مسيّرات يعطّل اتصالات أوكرانيا وتوسّع السيطرة في كونستانتينوفكا
الدفاع الروسية: هجوم مسيّرات يعطّل اتصالات أوكرانيا وتوسّع السيطرة في كونستانتينوفكا
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
مصرع 3 من قوات الأمن الباكستانية في تفجير انتحاري استهدف مقر شرطة الحدود في بيشاور
مصرع 3 من قوات الأمن الباكستانية في تفجير انتحاري استهدف مقر شرطة الحدود في بيشاور
عربي ودولي منذ 6 ساعات
باكستان: نعارض الإجراءات التصعيدية ضد إيران وندعم حقها في تخصيب اليورانيوم
باكستان: نعارض الإجراءات التصعيدية ضد إيران وندعم حقها في تخصيب اليورانيوم
إيران منذ يومين
ترامب يدفع بباكستان نحو التقارب مع
ترامب يدفع بباكستان نحو التقارب مع "إسرائيل"
ترجمات منذ 3 أيام
الصحف الإيرانية: تحوّل النظام العالمي نحو التعددية يغيّر خارطة التحالفات
الصحف الإيرانية: تحوّل النظام العالمي نحو التعددية يغيّر خارطة التحالفات
إيران 2025-11-09
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة