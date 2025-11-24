يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي كلمة الشيخ علي دعموش في تشييع القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم الطبطبائي ورفاقه

لبنان

النائب عز الدين: على الحكومة اللبنانية أن تعمل لاستعادة الاستقلال الحقيقي
لبنان

النائب عز الدين: على الحكومة اللبنانية أن تعمل لاستعادة الاستقلال الحقيقي

2025-11-24 15:05
89

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن الحفاظ على الاستقلال هو أصعب من الحصول عليه، لأن الاستقلال الحقيقي يعني أن تكون هناك سيادة تامة، وقرار وطني مستقل لا يخضع لا لإملاءات الخارج سواء كان غربيًا أو عربيًا، وأن تكون السيادة منجزة ومصانة وترفض أن يعتدي عليها أحد، وأن تكون أرضنا محررة من دنس الأعداء ومن الذين يحتلونها لأجل إذلال أهلها وفرض شروطهم عليهم.

وطالب عز الدين الحكومة اللبنانية بأن تعمل لاستعادة الاستقلال الحقيقي، من خلال العمل على إخراج العدوّ من أرضنا، واستعادة الأسرى، وإطلاق عجلة الإعمار، ومنع العدوّ من استباحة السيادة ساعة يشاء جوًا وبرًا وبحرًا، وحينئذ نكون أمام استقلال حقيقي وفعلي.

كلام النائب عز الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد حسن محمود السيد (السيد) في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي. 

وشدد النائب عز الدين على أننا في حزب الله وكثنائي وطني، نعرف ما يجري حولنا، بل نحن الأكثر معرفة بالأميركي أولًا وبالعدو "الإسرائيلي" ثانيًا، ونعرف بدقة التحولات والتبدلات التي تجري في الإقليم والمنطقة والعالم أيضًا، وعليه، فإننا نقول للذين يريدوننا أن نكون أذلاء في هذه التحولات أو يريدون أن يفرضوا علينا الاستسلام، أننا لا يمكن أن نتخلى عن حقوقنا المتمثلة بالأرض التي هي مُلك لنا وليست لـ"الإسرائيلي"  ولا للأميركي، ولا نقبل لأي كان أن يدنسها، كما أنه من حقنا الدفاع عن وطننا وأرضنا وسيادتنا واستقلالنا وقرارنا الوطني، ولن نتخلى عن كرامتنا وعزتنا.

وختم النائب عز الدين بالتأكيدً على أننا الأحرص على انتظام مؤسسات الدولة وإصلاحها، وإعادة بناء هذه الدولة القوية والقادرة والعادلة التي لا تميّز بين المواطنين، لأننا نحن متجذّرون في هذه الأرض والوطن، وركن أساسي أيضًا في المعادلة الداخلية، مؤكدًا أننا مع إجراء الانتخابات النيابية بموعدها الدستوري دون أي تأخير أو تمديد، لأننا نؤمن بضرورة تداول السلطة والاحتكام لإرادة الناس، والانتخابات خير معبّر عمّا يريد الشعب.

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية حسن عز الدين الاعتداءات الصهيونية على لبنان الشهداء عيد الاستقلال
إقرأ المزيد
المزيد
النائب حمادة:  استهداف الضاحية الجنوبية سيكون مردوده على العدو
النائب حمادة:  استهداف الضاحية الجنوبية سيكون مردوده على العدو
لبنان منذ 50 دقيقة
حزب الله يشيّع الشهيد أحمد مراد في بلدة طليا
حزب الله يشيّع الشهيد أحمد مراد في بلدة طليا
لبنان منذ ساعة
مراسم تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي ورفاقه
مراسم تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي ورفاقه
لبنان منذ 3 ساعات
ماذا أرادت
ماذا أرادت "إسرائيل" من وراء اغتيال الشهيد "أبو علي الطبطبائي"؟ 
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
إدانة تونسية للعدوان الصهيوني على ضاحية بيروت
إدانة تونسية للعدوان الصهيوني على ضاحية بيروت
خاص العهد منذ 3 ساعات
النائب عز الدين: على الحكومة اللبنانية أن تعمل لاستعادة الاستقلال الحقيقي
النائب عز الدين: على الحكومة اللبنانية أن تعمل لاستعادة الاستقلال الحقيقي
لبنان منذ 4 ساعات
لاريجاني تعليقًا على جريمة اغتيال القائد الطبطبائي: لا سبيل إلا مواجهة الكيان الصهيون
لاريجاني تعليقًا على جريمة اغتيال القائد الطبطبائي: لا سبيل إلا مواجهة الكيان الصهيون
إيران منذ 10 ساعات
إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو
إدانات واسعة للعدوان على الضاحية ومطالبات للدولة بخطوات تردع العدو
لبنان منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة