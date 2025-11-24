أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن الحفاظ على الاستقلال هو أصعب من الحصول عليه، لأن الاستقلال الحقيقي يعني أن تكون هناك سيادة تامة، وقرار وطني مستقل لا يخضع لا لإملاءات الخارج سواء كان غربيًا أو عربيًا، وأن تكون السيادة منجزة ومصانة وترفض أن يعتدي عليها أحد، وأن تكون أرضنا محررة من دنس الأعداء ومن الذين يحتلونها لأجل إذلال أهلها وفرض شروطهم عليهم.

وطالب عز الدين الحكومة اللبنانية بأن تعمل لاستعادة الاستقلال الحقيقي، من خلال العمل على إخراج العدوّ من أرضنا، واستعادة الأسرى، وإطلاق عجلة الإعمار، ومنع العدوّ من استباحة السيادة ساعة يشاء جوًا وبرًا وبحرًا، وحينئذ نكون أمام استقلال حقيقي وفعلي.

كلام النائب عز الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد حسن محمود السيد (السيد) في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وشدد النائب عز الدين على أننا في حزب الله وكثنائي وطني، نعرف ما يجري حولنا، بل نحن الأكثر معرفة بالأميركي أولًا وبالعدو "الإسرائيلي" ثانيًا، ونعرف بدقة التحولات والتبدلات التي تجري في الإقليم والمنطقة والعالم أيضًا، وعليه، فإننا نقول للذين يريدوننا أن نكون أذلاء في هذه التحولات أو يريدون أن يفرضوا علينا الاستسلام، أننا لا يمكن أن نتخلى عن حقوقنا المتمثلة بالأرض التي هي مُلك لنا وليست لـ"الإسرائيلي" ولا للأميركي، ولا نقبل لأي كان أن يدنسها، كما أنه من حقنا الدفاع عن وطننا وأرضنا وسيادتنا واستقلالنا وقرارنا الوطني، ولن نتخلى عن كرامتنا وعزتنا.

وختم النائب عز الدين بالتأكيدً على أننا الأحرص على انتظام مؤسسات الدولة وإصلاحها، وإعادة بناء هذه الدولة القوية والقادرة والعادلة التي لا تميّز بين المواطنين، لأننا نحن متجذّرون في هذه الأرض والوطن، وركن أساسي أيضًا في المعادلة الداخلية، مؤكدًا أننا مع إجراء الانتخابات النيابية بموعدها الدستوري دون أي تأخير أو تمديد، لأننا نؤمن بضرورة تداول السلطة والاحتكام لإرادة الناس، والانتخابات خير معبّر عمّا يريد الشعب.

