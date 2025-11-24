يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
جرحى البايجر يشاركون في ختام الليالي الفاطمية  في مقام السيدة خولة (ع)
جرحى البايجر يشاركون في ختام الليالي الفاطمية  في مقام السيدة خولة (ع)

2025-11-24 15:24
بلال الموسوي - مراسل

شارك جرحى البايجر في ختام الليالي الفاطمية التي أُقيمت في مقام السيدة خولة (ع)، مُجسّدين حضورًا استثنائيًا رغم إصاباتهم، ومؤكدين أن فقدان البصر لا يحجب نور البصيرة ولا يمنعهم من الثبات في درب الولاية. وقد حضروا بقلوبهم ووجدانهم، وحملوا النعش مواسين جراحهم بمصاب السيدة الزهراء (ع).

وانطلقت مراسم الليلة الرابعة بتلاوة حديث الكساء بصوت سماحة السيد حيدر عثمان، تلاه مجلس عزاء ألقاه سماحة الشيخ طلال المسمار، قبل أن تختتم الفعاليات بلطمية قدّمها الرادود يوسف سعد، وسط حضور حاشد ومشاركة كشفية من الموالين ومحبي أهل البيت (ع).

الكلمات المفتاحية
السيدة فاطمة الزهراء جرحى البيجر جرحى تلبية النداء
