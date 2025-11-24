شارك جرحى البايجر في ختام الليالي الفاطمية التي أُقيمت في مقام السيدة خولة (ع)، مُجسّدين حضورًا استثنائيًا رغم إصاباتهم، ومؤكدين أن فقدان البصر لا يحجب نور البصيرة ولا يمنعهم من الثبات في درب الولاية. وقد حضروا بقلوبهم ووجدانهم، وحملوا النعش مواسين جراحهم بمصاب السيدة الزهراء (ع).

وانطلقت مراسم الليلة الرابعة بتلاوة حديث الكساء بصوت سماحة السيد حيدر عثمان، تلاه مجلس عزاء ألقاه سماحة الشيخ طلال المسمار، قبل أن تختتم الفعاليات بلطمية قدّمها الرادود يوسف سعد، وسط حضور حاشد ومشاركة كشفية من الموالين ومحبي أهل البيت (ع).

