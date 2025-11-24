يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ميسي يعادل رقم بوشكاش أفضل صانع أهداف تاريخيًّا ويقترب من حاجز الـ900 هدف
رياضة

ميسي يعادل رقم بوشكاش أفضل صانع أهداف تاريخيًّا ويقترب من حاجز الـ900 هدف

2025-11-24

2025-11-24 17:56
يواصل ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية واحدًا تلو الآخر، رغم بلوغه سن الثامنة والثلاثين، ففي مباراة نادي إنتر ميامي الأميركي التي انتهت بالفوز على سينسيناتي (4-0)، ليقود فريقه إلى نهائي المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي، أضاف النجم الأرجنتيني رقمًا تاريخيًا جديدًا إلى مسيرته الاستثنائية.

ومع ثلاث تمريرات حاسمة قدّمها في هذه المباراة، وصل ميسي إلى 404 تمريرات حاسمة خلال مسيرته الاحترافية، ليعادل الرقم التاريخي للأسطورة المجرية فيرينتس بوشكاش، بوصفه أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم.

وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن "أوبتا"، فقد سجّل ميسي هذه الحصيلة في 1135 مباراة رسمية، إلى جانب اقترابه من حافة الـ 900 هدف، إذ يمتلك الآن 896 هدفًا، وقد يتمكن من بلوغ هذا الإنجاز خلال المباريات المتبقية من الدوري الأميركي هذا الموسم. ولا يزال أمامه مباراة على الأقل، هي نهائي المنطقة الشرقية يوم السبت المقبل، وفي حال بلوغ إنتر ميامي النهائي الكبير، سيخوض مواجهة إضافية ضد بطل المنطقة الغربية.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يعيش ميسي واحدًا من أقوى مواسمه التهديفية في الولايات المتحدة؛ إذ سجّل 46 هدفاً خلال عام 2025، وكان هداف الدوري في المرحلة التمهيدية، بالإضافة إلى تقديمه 23 إسهامًا تهديفيًّا (أهداف + تمريرات حاسمة) في آخر 10 مباريات،  فضلاً عن تسجيله 6 أهداف في «البلاي أوف» حتى الآن، مشيرة إلى أن الأرقام تؤكد استمرار تفوُّقه المطلق رغم تقدمه في العمر.

