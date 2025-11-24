كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن أنّ "ستيف ويتكوف؛ المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر، أطلعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي هاتفيًا الأسبوع الماضي على خطة التسوية في أوكرانيا".

وذكَر الموقع أنّ "ذلك تم خلال اجتماع مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني؛ رستم عميروف، الأسبوع الماضي"، مشيرًا إلى أنّ "زيلينسكي كان على الخط الهاتفي ويستمع عبر مكبر الصوت، فيما كان ويتكوف وكوشنر يتلوان نقاط خطة التسوية في أوكرانيا".

وكان "أكسيوس" قد أفاد، في وقت سابق، بأنّ "ويتكوف وعميروف توصّلا إلى تفاهم خلال المفاوضات حول خطة "سلام" لأوكرانيا".

وأعلنت إدارة ترامب، مؤخّرًا، أنّها تعمل على صياغة خطة لتسوية الأزمة، لكنّها رفضت الكشف عن تفاصيلها في هذه المرحلة.

من جهته، رأى الرئيس الروسي؛ فلاديمير بوتين، أنّ "الخطة الأميركية "يمكن أنْ تشكّل أساسًا لتسوية "سلام" نهائية".

ورجّح بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، يوم الجمعة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أن "السبب يعود إلى عجز الإدارة الأميركية عن الحصول على موافقة كييف، نظرًا إلى أنّ أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين ما زالوا غارقين في أوهام، ويراهنون على إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا في ساحة المعركة"، وهو ما اعتبره بوتين "ناجمًا عن افتقارهم إلى معلومات موضوعية عن الوضع الفعلي على الجبهة".

