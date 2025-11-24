أعلن الكرملين، أنّ "الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، بحثا فيها أزمة أوكرانيا في ظل مبادرة التسوية الأميركية".

وقال الكرملين، في بيان: "بوتين أكّد (لأردوغان) مرة أخرى اهتمام روسيا بالتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية".

وجاء في البيان: "أشار بوتين إلى أنّ المقترحات الأميركية كما استعرضتها موسكو تتوافق والمحادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في آلاسكا في 15 (آب) أغسطس الماضي، والخطة الأميركية من حيث المبدأ قد تشكّل أساسًا للتسوية النهائية".

من جهته، أعرب أردوغان عن "استعداده لدعم المفاوضات وتوفير منصة إسطنبول لها، واتفق الطرفان على تكثيف الاتصالات الروسية التركية حول السلام على مختلف المستويات"، بحسب البيان.

وكان بوتين قد أكّد، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، يوم الجمعة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ "الخطة الأميركية قد تشكّل أساسًا للحل النهائي"، كاشفًا عن أنّ "واشنطن طلبت مرونة من الجانب الروسي، وأنا مستعد لذلك"، بحسب وكالة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وبينما اعتبر أنّ "الوضع الراهن ملائم جدًّا لروسيا التي تواصل تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية"، دعا الرئيس الروسي كييف وحلفاءها إلى "الصحوة من وهم هزيمة روسيا".

كما حذّر من أنّه "في حال رفضت كييف المبادرة الأميركية، فإنّ ما حصل في مدينة كوبيانسك المحرَّرة في مقاطعة خاركوف مؤخّرًا، سيتكرَّر حتمًا في جبهات أخرى".

