يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي

عربي ودولي

الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان أزمة أوكرانيا في ظل المبادرة الأميركية لـ
عربي ودولي

الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان أزمة أوكرانيا في ظل المبادرة الأميركية لـ"السلام"

2025-11-24 18:52
50

أعلن الكرملين، أنّ "الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، بحثا فيها أزمة أوكرانيا في ظل مبادرة التسوية الأميركية".

وقال الكرملين، في بيان: "بوتين أكّد (لأردوغان) مرة أخرى اهتمام روسيا بالتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية".

وجاء في البيان: "أشار بوتين إلى أنّ المقترحات الأميركية كما استعرضتها موسكو تتوافق والمحادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في آلاسكا في 15 (آب) أغسطس الماضي، والخطة الأميركية من حيث المبدأ قد تشكّل أساسًا للتسوية النهائية".

من جهته، أعرب أردوغان عن "استعداده لدعم المفاوضات وتوفير منصة إسطنبول لها، واتفق الطرفان على تكثيف الاتصالات الروسية التركية حول السلام على مختلف المستويات"، بحسب البيان.

وكان بوتين قد أكّد، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، يوم الجمعة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ "الخطة الأميركية قد تشكّل أساسًا للحل النهائي"، كاشفًا عن أنّ "واشنطن طلبت مرونة من الجانب الروسي، وأنا مستعد لذلك"، بحسب وكالة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وبينما اعتبر أنّ "الوضع الراهن ملائم جدًّا لروسيا التي تواصل تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية"، دعا الرئيس الروسي كييف وحلفاءها إلى "الصحوة من وهم هزيمة روسيا".

كما حذّر من أنّه "في حال رفضت كييف المبادرة الأميركية، فإنّ ما حصل في مدينة كوبيانسك المحرَّرة في مقاطعة خاركوف مؤخّرًا، سيتكرَّر حتمًا في جبهات أخرى".

الكلمات المفتاحية
فلاديمير بوتين رجب طيب أردوغان أوكرانيا أميركا
إقرأ المزيد
المزيد
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان أزمة أوكرانيا في ظل المبادرة الأميركية لـ
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان أزمة أوكرانيا في ظل المبادرة الأميركية لـ"السلام"
عربي ودولي منذ 25 دقيقة
"أكسيوس": ويتكوف وكوشنر لقّنا زيلينسكي خطة ترامب هاتفيًا
عربي ودولي منذ 41 دقيقة
مصرع 3 من قوات الأمن الباكستانية في تفجير انتحاري استهدف مقر شرطة الحدود في بيشاور
مصرع 3 من قوات الأمن الباكستانية في تفجير انتحاري استهدف مقر شرطة الحدود في بيشاور
عربي ودولي منذ 6 ساعات
الدفاع الروسية: هجوم مسيّرات يعطّل اتصالات أوكرانيا وتوسّع السيطرة في كونستانتينوفكا
الدفاع الروسية: هجوم مسيّرات يعطّل اتصالات أوكرانيا وتوسّع السيطرة في كونستانتينوفكا
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان أزمة أوكرانيا في ظل المبادرة الأميركية لـ
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان أزمة أوكرانيا في ظل المبادرة الأميركية لـ"السلام"
عربي ودولي منذ 25 دقيقة
"أكسيوس": ويتكوف وكوشنر لقّنا زيلينسكي خطة ترامب هاتفيًا
عربي ودولي منذ 41 دقيقة
الدفاع الروسية: هجوم مسيّرات يعطّل اتصالات أوكرانيا وتوسّع السيطرة في كونستانتينوفكا
الدفاع الروسية: هجوم مسيّرات يعطّل اتصالات أوكرانيا وتوسّع السيطرة في كونستانتينوفكا
عربي ودولي منذ 9 ساعات
جدل وتباينات حول خطة ترامب بشأن أوكرانيا.. وزيلينسكي: نواجه خيارًا بالغ الصعوبة
جدل وتباينات حول خطة ترامب بشأن أوكرانيا.. وزيلينسكي: نواجه خيارًا بالغ الصعوبة
عربي ودولي منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة