يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي تشيلي تطلق حملة غدًا لطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة

لبنان

لبنان

"الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان": للتمسّك بالمعادلة الذهبية لحماية لبنان

2025-11-24 19:37
84

دعا "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" إلى "التمسّك بالمعادلة الذهبية؛ الجيش والشعب والمقاومة، باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية لبنان وتعزيز قدرته على مواجهة أيّ اعتداء".

واعتبر الاتحاد، في بيان بمناسبة "أسبوع التعبئة العامة للمستضعفين"، أنّ "الاستقلال الحقيقي لا يُستعاد بالشعارات، بل بتحرير الأرض والسماء والبحر من أيّ استباحة صهيونية، وبفرض السيادة الفعلية على كامل التراب اللبناني".

وحثَّ على "السعي للوقوف في وجه كل تَدخُّل خارجي يهدف إلى التأثير في خيارات لبنان الوطنية، وفي مقدّمتها إرادة المقاومة وتحرير الأرض والسيادة الكاملة، والتضامن مع القوى المنتجة التي تمثّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني".

وشدّد على "وجوب مكافحة الفساد بكل أشكاله، وخصوصًا الفساد السياسي الذي يدفع البلاد نحو الارتهان والتبعية للأميركي والصهيوني وبالتالي الانهيار الكامل للوطن".

كما أشار إلى "قيمة الشعور بالمسؤولية والالتزام بقضايا الإنسان العامل، وقيمة الدفاع عن المجتمع المنتج، وعن سيادة الوطن واستقلاله، في وجه كل اعتداء خارجي أو فساد داخلي، وفي مواجهة كل محاولة لإضعاف مؤسسات الدولة أو سلب اللبنانيين حقوقهم".

وطالب "الدولة بتعزيز حضورها ومؤسساتها على كامل الأراضي اللبنانية، وضمان سيادتها على مؤسساتها وخدماتها، والدفاع عن الحقوق العمّالية والاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية".

الكلمات المفتاحية
لبنان الجيش اللبناني المقاومة اميركا اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
"الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان": للتمسّك بالمعادلة الذهبية لحماية لبنان
لبنان منذ 10 ساعات
النائب حمادة:  استهداف الضاحية الجنوبية سيكون مردوده على العدو
النائب حمادة:  استهداف الضاحية الجنوبية سيكون مردوده على العدو
لبنان منذ 11 ساعة
حزب الله يشيّع الشهيد أحمد مراد في بلدة طليا
حزب الله يشيّع الشهيد أحمد مراد في بلدة طليا
لبنان منذ 12 ساعة
مراسم تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي ورفاقه
مراسم تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي ورفاقه
لبنان منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
شي جين بينغ لترامب: موقف الصين
شي جين بينغ لترامب: موقف الصين "مبدئي وثابت" من عودة تايوان إليها
عربي ودولي منذ 6 ساعات
استطلاع: غالبية الأميركيين يعارضون أيّ عمل عسكري ضد فنزويلا
استطلاع: غالبية الأميركيين يعارضون أيّ عمل عسكري ضد فنزويلا
عربي ودولي منذ 8 ساعات
محمد علي الحوثي معزيًا بالقائد الطبطبائي: إيقاف الوحشية الصهيونية بالمضي في المقاومة
محمد علي الحوثي معزيًا بالقائد الطبطبائي: إيقاف الوحشية الصهيونية بالمضي في المقاومة
عربي ودولي منذ 8 ساعات
الطبطبائي شهيدًا قائد عابر للأوطان
الطبطبائي شهيدًا قائد عابر للأوطان
خاص العهد منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة