دعا "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" إلى "التمسّك بالمعادلة الذهبية؛ الجيش والشعب والمقاومة، باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية لبنان وتعزيز قدرته على مواجهة أيّ اعتداء".

واعتبر الاتحاد، في بيان بمناسبة "أسبوع التعبئة العامة للمستضعفين"، أنّ "الاستقلال الحقيقي لا يُستعاد بالشعارات، بل بتحرير الأرض والسماء والبحر من أيّ استباحة صهيونية، وبفرض السيادة الفعلية على كامل التراب اللبناني".

وحثَّ على "السعي للوقوف في وجه كل تَدخُّل خارجي يهدف إلى التأثير في خيارات لبنان الوطنية، وفي مقدّمتها إرادة المقاومة وتحرير الأرض والسيادة الكاملة، والتضامن مع القوى المنتجة التي تمثّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني".

وشدّد على "وجوب مكافحة الفساد بكل أشكاله، وخصوصًا الفساد السياسي الذي يدفع البلاد نحو الارتهان والتبعية للأميركي والصهيوني وبالتالي الانهيار الكامل للوطن".

كما أشار إلى "قيمة الشعور بالمسؤولية والالتزام بقضايا الإنسان العامل، وقيمة الدفاع عن المجتمع المنتج، وعن سيادة الوطن واستقلاله، في وجه كل اعتداء خارجي أو فساد داخلي، وفي مواجهة كل محاولة لإضعاف مؤسسات الدولة أو سلب اللبنانيين حقوقهم".

وطالب "الدولة بتعزيز حضورها ومؤسساتها على كامل الأراضي اللبنانية، وضمان سيادتها على مؤسساتها وخدماتها، والدفاع عن الحقوق العمّالية والاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية".

